Alors que son étoile montait et qu’il commençait à attraper des rôles dans de grands blockbusters comme les 2010 Création et 2014 X-Men: Days of Future Past, il a commencé à lutter contre la dépression, l’anxiété et les crises de panique. Page a dit qu’il ne savait pas « comment expliquer aux gens que même si [I was] un acteur, le simple fait de mettre un T-shirt coupé pour une femme me ferait tellement mal. «

Mais en décembre dernier, il se sentait prêt à partager sa vérité, se révélant transgenre dans un post Instagram, dans lequel il annonçait ses pronoms sont il / ils et partageait son nom est Elliot. «J’ai finalement pu accepter d’être transgenre», a-t-il déclaré à la publication, «et me permettre de devenir pleinement qui je suis».

Au moment de la publication, comme il l’a dit TEMPS, il était également à Toronto en convalescence après une opération de haut niveau. Bien que M. Page ait noté que le fait d’être transgenre ne se résume pas à la chirurgie – et pour certains, la chirurgie n’est pas nécessaire – il a déclaré que cela lui permettait de se voir enfin dans le miroir et de se sentir à l’aise avec lui-même: «Cela a complètement transformé ma vie.

Bien que Page prévoyait recevoir de l’amour et du soutien après son annonce, il s’est également préparé à «une quantité massive de haine et de transphobie» – et c’était malheureusement le cas. Quant à savoir comment se sent Page aujourd’hui? « Ce sentiment de véritable excitation et de profonde gratitude pour avoir atteint ce stade de ma vie », a-t-il dit, « mélangé avec beaucoup de peur et d’anxiété. »