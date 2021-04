Elliot Page de l’Académie des parapluies s’étouffe alors qu’il raconte être sorti de la douche après la transition

ELLIOT Page a été vu devenir ému alors qu’il parlait à Oprah Winfrey d’être enfin à l’aise dans sa peau.

La star de la Umbrella Academy, qui s’est révélée transgenre en décembre de l’année dernière, s’est ouverte sur sa période de transition émotionnelle.

5 Elliot est devenu transgenre en décembre

Dans une conversation révélatrice avec Oprah, qui devait frapper Apple TV + ce soir, l’homme de 34 ans a déclaré qu’il savait qu’il était un garçon depuis qu’il était tout-petit.

Elliot s’est ouvert à propos du moment où il s’est vu dans le miroir pour la première fois après être sorti de la douche après sa transition.

«Sors de la douche et la serviette est autour de ta taille et tu te regardes dans le miroir», décrivit-il à propos du moment tendre.

« Tu es juste comme, ‘me voilà’. Je n’ai pas le moment où je suis paniqué, je n’ai pas tous ces petits moments.

5 La star s’est assise pour une conversation avec Oprah Crédit: PA

« C’est être capable de toucher ma poitrine et de me sentir à l’aise dans mon corps probablement pour la première fois. Des larmes de joie. »

Elliot a parlé des projets de loi «haineux et cruels» adoptés aux États-Unis pour empêcher les personnes transgenres d’obtenir de l’aide médicale.

Dans l’interview, Oprah et Elliot discutent également de son voyage transgenre après des années sous les projecteurs en se présentant comme une femme.

Elliot a expliqué à quel point il estimait qu’il était «impératif» de parler de son parcours pour encourager les autres à être ce qu’ils sont vraiment.

5 Elliot a dit qu’il se sentait enfin à l’aise dans son corps Crédit: Instagram

«J’exprimais cela aux gens de ma vie bien avant de poster cette lettre, et je le disais aux gens pour la première fois et en sachant que je voulais un moment pour me sentir à l’aise et pouvoir en arriver là», a-t-il déclaré.

« Pour moi, en ce moment où nous sommes en ce moment, et surtout avec cette horrible réaction que nous constatons envers les personnes trans, en particulier les jeunes trans, il me semblait vraiment impératif de le faire. »

« Je voulais en parler pour plusieurs raisons. Je voulais partager avec les gens à quel point cela a changé ma vie », a également déclaré Page à Winfrey.

«Et je veux que les gens sachent que non seulement cela a changé ma vie, mais je pense que cela sauve des vies et que c’est le cas pour tant de gens … et parce qu’il y a une telle attaque contre les soins de santé trans. maintenant, alors qu’il y a déjà un tel manque d’accès ou des personnes trans qui ne veulent même pas aller chez le médecin. «

5 Elliot a vécu en tant que femme jusqu’en décembre 2020 alors qu’il savait qu’il était un homme depuis son enfance Crédit: AP

En décembre 2020, le Acteur nominé aux Oscars a partagé une longue lettre aux fans sur Twitter annonçant la grande nouvelle et confirmant ses nouveaux pronoms.

« Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie », a-t-il écrit.

L’acteur a en outre affirmé qu’il ressentait une «immense gratitude» pour les amis qui l’ont soutenu et pour avoir enfin pu exprimer son «moi authentique».

Il a ensuite remercié la communauté trans pour son «courage, sa générosité et son travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant».

5 Il a annoncé qu’il était transgenre dans une lettre ouverte Crédit: AFP

L’Académie des parapluies La star a demandé aux fans de « patience » car il se sent toujours « fragile ».

« J’ai peur du caractère envahissant, de la haine, des » blagues « et de la violence. Pour être clair, je n’essaie pas de tempérer un moment joyeux et que je célèbre, mais je veux aborder le tableau complet, » il expliqua.

L’acteur a déclaré que « les statistiques sont stupéfiantes » et que « la discrimination à l’égard des personnes trans est répandue, insidieuse et cruelle, entraînant des conséquences horribles ».

Malgré les risques de sortir, il a insisté sur le fait qu’il «adore être trans» et «être queer».

Il a ensuite signé avec son nouveau nom: « Tout mon amour, Elliot. »

La conversation d’Oprah avec Elliot Page sera diffusée le 30 avril sur Apple TV +.