Elliot Page parle de devenir transgenre dans sa première interview depuis ses nouvelles de décembre, parlant au magazine Time de l’impact de la pandémie sur l’acceptation de son identité de genre et de son avenir en tant qu’acteur.

Dans le numéro de couverture de mars / avril de Time, publié en ligne mardi, l’acteur, âgé de 34 ans, a déclaré qu’il ressentait un « sentiment de véritable excitation et une profonde gratitude pour avoir atteint ce stade de ma vie, mélangé à beaucoup de peur et d’anxiété. »

Ces sentiments suivent ce qu’il a vécu après sa sortie, qu’il décrit comme «beaucoup de soutien et d’amour et une quantité massive de haine et de transphobie».

«Des personnes extrêmement influentes répandent ces mythes et ces discours préjudiciables – chaque jour, vous voyez notre existence débattue. Les personnes transgenres sont tellement réelles « , a-t-il déclaré. » Mon privilège m’a permis d’avoir des ressources pour passer et être là où je suis aujourd’hui, et bien sûr, je veux utiliser ce privilège et cette plate-forme pour aider de la manière que je peux. «

Page, qui a également utilisé son coming out comme plate-forme pour mettre en évidence les problèmes auxquels la communauté trans est confrontée, n’a pas hésité à discuter des attaques politiques contre les personnes trans dans l’interview.

« Nous savons qui nous sommes. Les gens s’accrochent à ces idées fermes [about gender] parce que cela permet aux gens de se sentir en sécurité. Mais si nous pouvions simplement célébrer toutes les merveilleuses complexités des gens, le monde serait tellement meilleur », a-t-il déclaré.

Page, qui, selon le magazine, est le premier homme transgenre à avoir fait sa couverture, a déclaré que la pandémie lui avait donné le temps de réfléchir et d’accepter son identité de genre.

«J’ai eu beaucoup de temps seul pour vraiment me concentrer sur des choses que je pense, à bien des égards, inconsciemment, que j’évitais», a-t-il dit. «J’ai finalement pu accepter d’être transgenre et me laisser devenir pleinement ce que je un m. »

La star de « The Umbrella Academy » a également parlé de son avenir en tant qu’acteur.

«Je suis vraiment excité d’agir, maintenant que je suis pleinement qui je suis, dans ce corps. Quels que soient les défis et les moments difficiles, rien ne revient à ressentir ce que je ressens maintenant », a-t-il déclaré.

Nick Adams, directeur de la représentation transgenre de GLAAD, a répondu à l’article de couverture de Page dans un communiqué mardi.

«Non seulement Elliot Page est un excellent acteur, mais il est également un défenseur de l’égalité et de la justice qui continue d’éduquer le monde sur qui sont vraiment les personnes trans et sur les raisons pour lesquelles le barrage actuel de projets de loi anti-trans promus par des politiciens alarmistes est si néfaste et inutile », lit-on dans la déclaration.

La Campagne des droits de l’homme a également tweeté son soutien à l’histoire de Page.

«Les enfants trans sont attaqués dans tout le pays, mais avec des défenseurs fervents comme Elliot Page, nous pouvons garantir qu’aucun enfant ne sera victime de discrimination pour qui il est». la déclaration lue. « Merci d’avoir partagé votre histoire et de vous être battu à nos côtés, @TheElliotPage »

