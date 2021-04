Elliot Page après une opération d’ablation mammaire

Junon La star Elliot Page, qui est devenue transgenre l’année dernière, dit s’être effondrée lors de la première afterparty du film de 2010 Début parce que porter une robe et des talons à chaque événement nuisait à sa santé mentale.

« C’était comme un moment cinématographique. Cette nuit-là, après la première à l’afterparty, je me suis effondré. C’est quelque chose qui s’est produit fréquemment dans ma vie, correspondant généralement à une crise de panique », a déclaré Elliot.

Il a ajouté: « En fin de compte, c’est chaque expérience que vous avez vécue depuis que vous êtes tout-petit, les gens disent: ‘La façon dont vous êtes assis n’est pas distinguée, vous marchez comme un garçon?’, Tous les aspects de qui vous êtes regardé et mis dans une boîte dans un système très binaire. C’est à cela que cela mène. «

L’acteur a également déclaré qu’il ne pouvait pas regarder en arrière les photos des Oscars 2008, lorsqu’il avait été nominé pour la meilleure actrice pour le film. Junon, comme Ellen Page. S’adressant à Oprah Winfrey sur sa série Apple TV + La conversation d’Oprah», se souvient-il,« C’était une période assez intense. Je me souviens que c’était tellement impossible de communiquer avec les gens à quel point j’étais malade parce que manifestement il y a tellement d’excitation. Le film est devenu de façon inattendue un grand succès, je suis devenu assez connu, toutes ces choses et j’ai senti que je ne pouvais pas exprimer le degré de douleur dans lequel j’étais. «

«Je ne pouvais pas regarder une photo de ce tapis rouge. Les gens pourraient regarder ça et dire: ‘Oh mon Dieu, cette personne pleure à propos de la nuit où elle est allée aux Oscars.’ Cela empêche la capacité de vous permettre non seulement de ressentir la douleur, mais de réfléchir à la douleur, de commencer à vous asseoir et à tout remonter et enfin à affronter tout cela », dit-il.

Dans la même interview, Elliot a également révélé qu’il ne ressentait plus de panique en regardant dans le miroir après une opération d’ablation mammaire. Page a annoncé qu’il était non binaire et transgenre en décembre 2020, partageant qu’il préférait les pronoms «il» et «ils».

Il a poursuivi en partageant qu’il avait fait un autre pas vers son choix en se faisant opérer pour aplatir sa poitrine. Page a dit: « Sors de la douche et la serviette est autour de ta taille et tu te regardes dans le miroir et tu es juste comme, ‘Je suis là.’ Et je n’ai pas le moment de paniquer… C’est de pouvoir toucher ma poitrine et de me sentir à l’aise dans mon corps pour la première fois probablement. Des larmes de joie. «

Il a estimé qu’il était important de parler des expériences pour aider les autres à traverser des problèmes similaires d’identité de genre. « En ce moment où nous sommes en ce moment, et surtout avec cette horrible réaction que nous voyons envers les personnes trans, en particulier les jeunes trans, il s’est vraiment senti impératif de le faire », a déclaré Page pour animer Oprah Winfrey.

(Entrées d’IANS)