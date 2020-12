Rencontrer Page Elliot.

L’acteur, anciennement connu sous le nom de Ellen Page, a déclaré mardi 1er décembre qu’il était transgenre. «Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot», a-t-il écrit dans un longue déclaration partagé sur les réseaux sociaux. « Je me sens chanceux d’écrire ceci. D’être ici. D’être arrivé à cet endroit de ma vie. »

Les nominés aux Oscars Junon alun, qui joue actuellement dans Netflix L’Académie des parapluies, a ensuite détaillé les émotions qu’il éprouve au milieu de cette annonce profondément personnelle.

«Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique», a-t-il écrit. « J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un lieu plus inclusif et plus compatissant. Je vais offrir tout le soutien que je peux et continuer à lutter pour société plus aimante et plus équitable. «

Page a également été franc au sujet de ses inquiétudes et de ses craintes en tant que personne transgenre. « Je demande aussi de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile », a-t-il poursuivi. «La vérité est que, bien que je me sente profondément heureuse en ce moment et que je sache combien de privilèges je porte, j’ai aussi peur. J’ai peur du caractère envahissant, de la haine, des« blagues »et de la violence.»