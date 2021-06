‘Elliot Anderson’ a utilisé l’alias ‘Dave Kennedy’ sur Mr Robot. C’est une vraie personne

Nous voyons souvent des personnages de films et de télévision s’inspirer de personnes réelles et bien que la plupart du temps, cela soit entièrement intentionnel, parfois la similitude entre la vie réelle et réelle se produit involontairement. L’un de ces moments d’entrelacement entre la bobine et le personnage réel s’est produit dans l’un des épisodes de la saison 3 de la populaire série dramatique américaine Mr Robot. Nous parlons de l’épisode où le personnage d’Elliot Anderson s’est présenté avec un faux pseudonyme de Dave Kennedy. Fait intéressant, à l’instar du personnage d’Anderson dans la série, Dave Kennedy dans la vie réelle travaille également comme un « hacker » ou un expert en cybersécurité, comme vous aimez l’appeler. Peu de temps après la diffusion de cet épisode, même Dave avait tweeté exprimant son enthousiasme pour le nom de la série populaire.

Qui est la vraie vie, Dave Kennedy ?

Dave, qui travaille en tant qu’expert en cybersécurité, dirige son organisation nommée Binary Defense qui développe des solutions de cybersécurité, ce qui inclut le développement de sa propre technologie de détection et de réponse gérée propriétaire. Avant de créer sa propre entreprise, Dave a travaillé pour diverses grandes entreprises en tant qu’expert en cybersécurité. Il était le responsable de la sécurité de Diebold Incorporated où il a développé une solution pour la sécurité de l’information et la gestion des risques.

Dave a également servi dans le Corps des Marines des États-Unis où il s’est spécialisé dans les activités d’analyse pour la communauté du renseignement américain.

En plus de son activité habituelle, Dave prend également diverses conférences sur la cybersécurité. Au cours de l’une de ses récentes conférences, les fans de M. Robot assistant à la conférence se sont très bien souvenus de la mention de son nom dans la série et ont partagé l’incident sur le sous-titre officiel de Reddit pour r/MrRobot.

Mr Robot, qui a été diffusé pour la première fois en 2015, a été largement acclamé pour sa précision technique par de nombreuses entreprises de cybersécurité dans le passé. La série tourne autour de la vie d’un jeune hacker nommé Elliot Alderson joué par Rami Malek qui finit par devenir une figure clé du jeu complexe de la domination mondiale après avoir tenté de s’attaquer aux pratiques de corruption de l’entreprise pour laquelle il travaillait.

