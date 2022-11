Ellie Taylor de Strictly fond en larmes lors de la première interview après avoir été expulsée de l’émission

La star de STRICTEMENT Come Dancing, Ellie Taylor, a fondu en larmes à la télévision hier soir après sa sortie du concours de danse.

L’actrice de Ted Lasso, 38 ans, est devenue la neuvième célébrité éliminée de Strictly Come Dancing dimanche après une danse tendue contre le chanteur et DJ Fleur East.

Apparaissant dans l’épisode de lundi de l’émission dérivée It Takes Two, Ellie est devenue émue en repensant aux faits saillants de son passage au concours de danse.

Elle a confirmé qu’il s’agissait de larmes de joie, expliquant: “Vous revenez sur tout ce que nous avons fait et je ne peux pas croire que j’ai fait 10 danses en direct à la télé, et je me suis dit tout au long de ma vie que je peux Je ne danse pas et de voir ça, oh, c’est vraiment sympa.

Au cours de l’émission en direct du samedi, Taylor a livré un jive sur le thème de Thelma & Louise à Brown Eyed Girl de Van Morrison avec son partenaire professionnel Johannes Radebe, mais ils ont eu du mal à impressionner les juges et ont reçu un score de 25.

Après avoir repris la routine lors de l’émission des résultats, les juges ont décidé à l’unanimité de sauver Fleur et son partenaire Vito Coppola, envoyant Taylor et Radebe faire leurs valises.

En savoir plus sur strictement TÉLÉPHONE DRÔNE Joe Sugg de Strictly passait dix heures par jour à “doomscrolling” sur son téléphone NOUVEAUX MOUVEMENTS J’ai pris une décision qui a changé ma vie quand j’ai eu 50 ans, déclare la star de Strictly, Claudia

Ellie a dit qu’elle avait apprécié le jive comme elle aime une danse optimiste, mais a admis qu’elle l’avait trouvé très technique.

«Je me sentais le plus effrayé que je pense que j’ai été. Je ne sais pas si c’était la nervosité de la semaine 10 ou si c’était juste trop d’étapes inversées », a-t-elle ajouté.

« C’était vraiment amusant et je suis vraiment fier de la danse. La danse était meilleure que notre danse réelle et je suis content que nous soyons bien rentrés à la maison.

Ce week-end était la première fois que l’actrice atterrissait dans les deux derniers, mais elle a admis qu’elle était “toujours plus surprise d’être (en sécurité) que de ne pas y être”.

Johannes a plaisanté en disant que son point culminant de la série était qu’il n’avait pas à contacter son thérapeute, ce qui, selon lui, était dû à Ellie.

“J’ai adoré chaque instant avec toi, vraiment. Donc, la meilleure partie de ma saison cette année était cette femme, alors merci », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il sentait qu’Ellie avait parcouru un “long chemin” en termes de progression plus rapide et qu’il pouvait la voir apprécier davantage les répétitions chaque semaine.

Pennsylvanie

Ellie est devenue la neuvième personne à quitter la série[/caption]