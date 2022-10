Ellie Taylor de Strictly dit que son corps post-bébé lui a laissé un sentiment de “profonde honte” à cause de ses “seins et ventre dégonflés”

La star de STRICTLY Come Dancing, Ellie Taylor, a expliqué comment son corps post-bébé lui avait laissé une « profonde honte ».

La mère d’un enfant – qui participe actuellement aux côtés de Johannes Radebe au concours BBC One – a admis avoir eu du mal avec sa confiance en raison de son corps “dégonflé”.

Ellie a admis qu'elle avait ressenti de la "honte" pour son corps

La star de la télévision a déclaré qu'elle avait du mal avec son corps après la grossesse

Ellie, 38 ans, qui a accueilli sa fille Valentina il y a près de quatre ans, a déclaré qu’elle avait du mal à accepter son corps post-bébé.

La star de la télévision a déclaré qu’elle s’était retrouvée avec des “seins dégonflés” et un “estomac spongieux” après avoir pris quatre pierres pendant sa grossesse.

Elle a écrit sur Facebook : « Mes seins sont dégonflés… mon estomac est spongieux et tremblant, comme une panna cotta qui a été laissée trop longtemps hors du réfrigérateur.

“Mon corps a décidé qu’il valait mieux qu’il retienne une partie des quatre pierres que j’ai mises pendant la grossesse.

« Je me regardais dans le miroir et je ne comprenais pas ce que j’y voyais. Ce n’était pas moi. Cette peau que j’habitais me faisait honte. Parfois, c’est encore le cas.

Ellie a dit qu’elle avait passé du temps à se faire honte en regardant les mamans qui s’étaient “reprises” plus facilement de la grossesse.

Elle a poursuivi dans le post, intitulé An Ode to My Post-Baby Body: «Avant bébé, mon corps était une maison témoin – lumineuse, ambitieuse et éclairée avec goût par des lampes élégantes de Heals.

“Mais ensuite, mon bébé a emménagé et les murs ont été éraflés, la moquette a été tachée et l’une des lampes s’est cassée lors d’une partie de frisbee en salle.





« La ‘maison témoin’ est devenue une ‘maison’. Il est maintenant très peu probable qu’il figure sur les tableaux Pinterest, mais ce qui lui manque dans le décor chic, il le compense dans les histoires et le cœur.

Elle a conclu en s’encourageant, rappelant qu’elle avait « incubé, né et nourri » sa jeune fille.

Ellie a dit à d’autres mamans: «Pour risquer de ressembler à un aimant de réfrigérateur inspirant, nous n’avons tous qu’une seule chance de vivre, il est donc sûr de dire qu’il n’y a jamais de temps à perdre à pleurer dans un vestiaire New Look parce qu’un ‘XL’ est un un peu sérré.”

Cela vient après qu’il a été révélé qu’Ellie était poussée durement par son partenaire Johannes – s’entraînant dix heures par jour.

Le danseur professionnel, 35 ans, a déclaré qu’il n’y avait “pas de compétition” avec les autres couples et qu’il était convaincu qu’il pouvait se rendre en finale et soulever le trophée de la balle scintillante avec Ellie.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de ses chances de gagner, Johannes a déclaré: “Il n’y a rien à essayer si vous voyez ce que je veux dire, je suis sûr qu’Ellie dirait différent, mais je dis wow, je suis là, pourquoi ne pas y aller la boule de paillettes.

« La formation a été exténuante ; nous travaillons plus de 10 heures par jour et j’aime le fait qu’elle ait une famille qui la soutient et qui s’assure que ces heures lui soient possibles.

“C’est pourquoi j’ai dit que j’aimerais qu’elle puisse être applaudie pour ce qu’elle fait parce qu’honnêtement, elle a consacré sa vie à cette expérience et c’est la plus belle chose pour moi.”