Ellie Taylor de Strictly appelle à un énorme bouleversement du spectacle après avoir fondu en larmes en direct sur les ondes

La star de STRICTEMENT, Ellie Taylor, veut que les juges soient BANNIS après que leurs commentaires durs l’aient fait pleurer.

Le joueur de 38 ans a lancé un bouleversement majeur aux producteurs dans le but extrême d’éviter les critiques.

Ellie Taylor de Strictly avec son partenaire Johannes Radebe[/caption]

S’exprimant ce soir sur The Johnathan Ross Show sur ITV, Ellie a insisté: “Personne ne veut être critiqué de toute façon, n’est-ce pas …”

Le comique a plaisanté: “J’ai suggéré aux producteurs de se débarrasser des juges, de se débarrasser des éliminations, nous apprenons tous à danser et après 13 semaines, nous obtenons un certificat.”

Ellie – qui est associée à Johannes Radebe – a fondu en larmes après les commentaires sauvages des juges à propos de sa Rhumba le week-end dernier.

Craig Revel-Horwood, Shirley Ballas, Motsi Mabuse et Anton Du Beke n’ont donné à Ellie que 22 points, la plaçant au deuxième rang du classement.

Le comédien – connu pour ses apparitions dans 8 chats sur 10 et The Mash Report – a crié de joie lorsqu’il a esquivé la danse après avoir été sauvé par le public.

“J’ai mis jusqu’à la troisième semaine dans mon journal et j’ai croisé les doigts pour que j’y arrive”, a admis Ellie.

«Je suis absolument étonné que je sois toujours dans la huitième semaine et je peux presque voir Blackpool, ce qui est évidemment une chose énorme dans le calendrier Strictly. Je peux sentir le fish and chips.

Ellie dit que son passage Strictly a confondu sa fille de quatre ans – qui est convaincue qu’elle couche avec Johannes.

Elle a ri : « Elle est un peu confuse [about me dancing with another man]. Elle est triste que Johannes et moi ne terminions pas nos danses par un baiser.





“Et elle m’a demandé l’autre jour, j’ai commencé à dormir dans une chambre différente pour qu’elle ne me réveille pas au milieu de la nuit, et elle m’a dit: ‘Est-ce que Johannes est là-haut, est-ce que tu dors avec Johannes toutes les nuits?’

“Et je disais:” Non, il est chez lui, chéri. “”