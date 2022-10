Ellie Simmonds de Strictly admet qu’elle a du mal avec le programme d’entraînement épuisant de l’émission avec Nikita Kuzmin

L’athlète PARALYMPIQUE Ellie Simmonds sait repousser ses limites, mais même elle ressent la pression du programme d’entraînement de Strictly Come Dancing.

Le nageur de 27 ans, atteint de nanisme, a participé cette année au concours de danse de la BBC avec la professionnelle ukrainienne Nikita Kuzmin, et ensemble, ils sont devenus les favoris de ceux qui regardent à la maison.

Nikita et Ellie ont pris d’assaut la compétition chaque semaine[/caption]

Ellie et Nikita ont fait une apparition aux Pride of Britain Awards d’aujourd’hui[/caption]

Cependant, Ellie a définitivement trouvé les séances d’entraînement exhaustives un peu trop, à tel point que Nikita l’a filmée il y a deux semaines en train de rire hystérique alors qu’elle était allongée sur le sol tout en essayant de corriger sa posture.

S’adressant à RadioTimes.com, Ellie a admis que l’entraînement était « plus difficile que prévu » et a déclaré : « Nous nous entraînons de 9 h à 18 h… nous poussons nos corps – j’ai mal partout. Vous pouvez voir que j’ai un gros bleu là-bas.

Elle a plaisanté en disant que certaines des ecchymoses provenaient d’elle “étant un peu maladroite”, mais a ajouté: “Je pense que le corps, et juste la fatigue et l’épuisement… J’ai tout donné à Strictly. Je sens des muscles que je n’ai jamais ressentis auparavant.





Dans l’épisode le plus récent de Strictly, Ellie et Nikita ont vécu pour se battre un autre jour après une performance sur la chanson thème de The Apprentice. Le Paso Doble a été bien accueilli par les téléspectateurs, qui ont largement écouté l’épisode et ses choix de chansons bizarres dans le cadre des célébrations du centenaire de la BBC.

Malheureusement, Jayde Adams et Karen Hauer ont été licenciés après avoir fait face à une danse contre Molly Rainford.

Cette semaine sera un spécial Halloween, où un autre couple sera renvoyé chez lui.

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Le couple qui rigole est connu pour ses routines optimistes ensemble[/caption]

