Ellie Leach, le nouveau single de Strictly, suscite des rumeurs de romance alors qu’elle révèle que son partenaire Vito Coppola « donne les meilleurs câlins »

Le couple STRICTLY Come Dancing, Ellie Leach et Vito Coppola, a déclenché des rumeurs de romance alors qu’ils se blottissent pour une conversation TRÈS affectueuse.

Les deux hommes qui ont dansé à fond lors des répétitions ont suinté la chimie alors qu’ils partageaient des secrets l’un sur l’autre.

Il serait facile de les prendre pour un couple marié alors qu’ils riaient et se regardaient dans les yeux lors d’une interview avec The Sun.

« Vous êtes la personne la plus authentique et la plus aimante de tous les temps. Vous donnez les meilleurs câlins et je suis ravie de voir les liens que nous construisons au cours de notre voyage Strictly », s’est exclamée Ellie en souriant à Vito.

Avec son bras étroitement enroulé autour de l’actrice, Vito, 30 ans, a déclaré au Sun qu’ils avaient tous deux sauté de joie lorsqu’ils étaient en couple.

« Nous avons couru l’un vers l’autre comme au ralenti comme dans le film, j’étais tellement heureux », a-t-il déclaré.

« Nous sautons, eh bien, elle m’a sauté dessus, et nous nous sommes tordus et nous faisons déjà le premier ascenseur de notre voyage Strictly. »

Ils ont également expliqué à quel point Ellie, 22 ans, avait déjà souffert physiquement à cause de son nouveau talent.

« Sa peau est si sensible qu’elle a des bleus si vite. Mais chaque blessure causée par notre répétition est comme la transformation de la danse », a expliqué Vito.

« Oui, cela fait partie de notre voyage », approuva Ellie.

« Parce que parfois tu prends les bras et tu soulèves, et puis tu dis ‘oh, j’ai eu ce bleu à cause de l’ascenseur’ et j’ai dit que ça me rend presque si fier », a ri Vito, la main sur son cœur.

L’ancienne actrice de Coronation Street s’est séparée de son petit ami en mai de cette année.

L’actrice de Faye Windass s’est séparée de son petit ami Reagan Pettman après cinq ans de vie commune, le même mois où elle a quitté le feuilleton ITV.

Les deux hommes se sont séparés après qu’Ellie ait appris que Reagan l’avait trompée.

Malgré son chagrin, des sources ont déclaré au Mirror que décrocher un rôle dans Strictly Come Dancing lui avait redonné le sourire.

L’un d’eux a déclaré : « Ellie a eu quelques mois difficiles. Quitter Corrie était émouvant pour elle car elle aimait tellement la série et les acteurs.

«Et puis en plus de cela, elle a appris que Reagan avait agi dans son dos, et ils se sont séparés. C’était très triste, mais pour elle, la confiance avait disparu et il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière pour leur couple.

« Ellie est une personne vraiment positive et a toujours le sourire aux lèvres – mais cela a été une période difficile. C’est pourquoi c’était génial qu’elle ait atterri dans Strictly, cela lui a vraiment donné de quoi sourire.

Vito, qui est également célibataire, a profité de quelques « rendez-vous occasionnels » avec l’ancienne star de Strictly Helen Skelton plus tôt cette année.

Une source a déclaré au Mirror à l’époque : « Helen et Vito étaient de bons amis pendant Strictly, mais ils étaient vraiment liés pendant la tournée.

« Il y avait deux bus pour le casting : le bus de fête et le bus silencieux.

« Ils ont passé beaucoup de temps à discuter dans le bus silencieux et à apprendre à se connaître. Ils ont beaucoup en commun – l’amour du plein air, par exemple.

Mais il semble que les deux hommes aient décidé de rester simplement amis.