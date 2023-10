Ellie Leach et Vito Coppola de Strictly alimentent les rumeurs d’amour avec un rendez-vous à la plage pendant la pause du tournage de la série

La star de STRICTLY Come Dancing, Ellie Leach et Vito Coppola, ont alimenté les rumeurs de romance après un rendez-vous à la plage.

L’ancienne star de Coronation Street, Ellie, 22 ans, participe cette année à la série à succès de la BBC One.

La star de Strictly Come Dancing, Ellie Leach et Vito Coppola, ont alimenté les rumeurs de romance après un rendez-vous à la plage

Sur une photo, Ellie était tout sourire alors qu'elle se détendait sur une chaise longue, tandis que sur une autre, Vita était enterrée sous le sable.

Les téléspectateurs ont regardé ce week-end alors qu’elle et sa partenaire danseuse professionnelle Vita se rendaient à la salle de bal pendant la deuxième semaine.

Après avoir survécu à la première élimination, les deux hommes reprennent l’entraînement pour la Movie Week.

Mais pendant les répétitions, ils ont tous deux profité d’un rendez-vous à la plage, ce qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils deviendraient romantiquement proches.

Ellie s’est rendue sur Instagram pour partager des clichés de la plage car elle a dit qu’ils « passaient le moment de notre vie ».

Sur une photo, Ellie était tout sourire alors qu’elle se détendait sur une chaise longue, tandis que sur une autre, Vita était enfouie sous le sable.

Commentant son message, un fan a déclaré : « Vous avez été absolument génial, vous avez obtenu deux de mes trois votes samedi soir. Je vous aime simplement tous les deux.

Un deuxième a écrit : « Toi et Vito êtes mon couple préféré. Tout simplement magnifique ensemble et vous êtes une danseuse fabuleuse.

« Je vous envoie vraiment les gars », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième commentait : « Vous avez très bien fait, vous êtes l’un de mes favoris. »

Un autre couple qui suscite des rumeurs de romance sur la piste de danse est Nigel Harman et Katya Jones.

Le couple a exécuté une routine passionnée samedi soir, la star de Casualty, Nigel, picorant même Katya sur la joue.

Strictly Come Dancing continue sur BBC One et iPlayer.

Après avoir survécu à la première élimination, les deux hommes sont de retour à l’entraînement pour la Movie Week.[/caption]