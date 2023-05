Ellie Leach d’ITV Corrie taquine la torsion sombre de Craig Tinker avant le scénario de sortie

FAYE Windass se dirige vers une sortie explosive des pavés alors qu’elle commence à lutter pour imaginer une vie sans sa fille Miley.

La star de Coronation Street, Ellie Leach, a révélé à quel point Craig Tinker irait pour tenter de garder son partenaire à ses côtés.

Ellie Leach tirera sa révérence sur les pavés cet été après 12 ans[/caption] TVI

Mais son partenaire à l’écran, Colson Smith, puisera dans une autre facette de Craig Tinker[/caption] TVI

Le personnage adorable montrera un côté plus sombre pour tenter de garder Faye à ses côtés[/caption]

Le cuivre Weatherfield décrit par Colson Smith s’est récemment mis à genoux pour demander à sa partenaire de longue date Faye Windass de l’épouser – et elle a dit « oui ».

À son insu, cependant, l’employée d’Underworld mène une bataille intérieure alors que passer du temps avec sa fille Miley et son ancienne flamme Jackson Hodge a élargi ses horizons.

S’adressant à The Sun et à d’autres médias, la star de Corrie, Ellie Leach, a révélé que son alter ego à l’écran était « très déchiré » et incapable de déterminer où elle appartenait vraiment.

« Elle est très déchirée par sa vie avec Craig et ce que pourrait être sa vie avec Miley, et aussi ce que pourrait être sa vie avec Jackson », a-t-elle déclaré.

« Elle voit à quel point il se soucie de Miley et à quel point il aime Miley et quel papa formidable il est. »

«Je pense qu’elle est tellement dans sa tête à propos de la vie qu’elle pourrait avoir avec sa famille et je pense que sachant qu’elle ne pourrait pas vraiment avoir d’enfants avec Craig, elle a ça [image of] à quoi ressemblerait l’avenir en tant que famille avec sa propre fille.

À venir, Faye commence à repenser toute sa vie, y compris ses fiançailles avec Craig… ce qui incite l’adorable personnage à montrer son côté obscur.

Désespéré de maintenir sa relation à flot et intacte, Craig est sur le point de faire chanter Faye en utilisant ses propres secrets contre elle.

Faye sera confrontée à un choix impossible : abandonner Miley ou laisser la vérité sur son implication dans la mort de Ted éclater.

Les téléspectateurs réguliers d’ITV se souviendront que Faye a été impliquée dans un délit de fuite au début de 2022 avec Emma Brooker.

Emma était au volant lorsqu’elle a heurté le retraité Ted Spear avec sa voiture alors qu’elle rentrait chez elle après une fête du Nouvel An.

Ted a survécu à l’accident et a même échangé des plaisanteries avec les filles qui l’ont ramené à la maison… où il a ensuite succombé seul à un caillot de sang qu’il a contracté.

Faye et Emma ont trouvé le vieil homme mort chez lui lorsqu’elles ont décidé de lui apporter des biscuits, mais la visite s’est transformée en une mission de camouflage lorsqu’elles ont réalisé qu’elles avaient commis plusieurs erreurs incriminantes pouvant entraîner une accusation grave.

Alors que l’agression d’Adam Barlow pesait toujours lourd dans son esprit, Faye était terrifiée à l’idée de retourner en prison, ce qui ne fit que la convaincre encore plus d’aider Emma à cacher toute preuve de leur implication dans la mort de Ted.

Craig a finalement découvert la vérité mais a accepté de se taire pour eux.

Emma a trouvé une issue en s’engageant dans une relation amoureuse avec le petit-fils de Ted, Jon, qui lui a pardonné ses actions après avoir tout avoué, et en quittant les pavés pour l’Australie.

Faye, d’autre part, sera replongée dans la tourmente alors que Craig tiendra la mort de Ted au-dessus de sa tête.

Face à son chantage, Faye sera dans l’incrédulité la plus totale, incapable de reconnaître l’homme qu’elle croyait aimer.

« Tout le monde sait qu’il est ce personnage amusant et nous ne l’avons jamais vraiment vu réagir comme ça auparavant », a taquiné Ellie Leach.

« Il est toujours si gentil, alors j’ai l’impression qu’elle se demande vraiment d’où cela vient, ‘qui est cette personne?' »

Malheureusement pour Craig, rien ne garantit que son plan fonctionnera en sa faveur.

« Même si cela la pousse à rester, parce qu’elle a peur de sortir, cela la pousse aussi de plus en plus loin. Parce qu’elle ne veut pas être dans une relation avec quelqu’un qui la fait littéralement chanter, mais elle ne peut pas non plus ne pas être dans cette relation car, alors, les gens découvriront ce qui s’est réellement passé.

« Et puis elle a la peur de retourner en prison ce qu’elle n’aurait jamais voulu faire. Donc, elle le voit définitivement sous un jour différent.

« Et je pense qu’il s’accroche à des pailles (…) il est en quelque sorte en train de la piéger et de la forcer à prendre une décision qu’elle ne voudrait peut-être pas prendre. »

Ellie Leach se retirera du feuilleton de longue date après douze ans cet été, mais pourrait-il parce que son personnage sera ENFIN confronté à la justice pour la mort de Ted ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

Craig a essayé de créer des liens avec Miley[/caption] TVI

Mais quand tout échoue, Craig est prêt à utiliser l’un des secrets les plus sombres de Faye contre elle.[/caption]