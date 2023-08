Ellie Leach de Strictly « sourit à nouveau » grâce à l’émission après avoir trompé son petit ami qui lui a brisé le cœur

ELLIE Leach a décroché un nouveau rôle à couper le souffle malgré son chagrin.

Ellie, 22 ans, a connu des changements majeurs dans sa vie cette année, notamment en quittant Coronation Street en mai, après plusieurs années dans la série, et en se séparant de son partenaire de longue date.

Bbc

Ellie Leach réapprend à sourire après un chagrin d’amour[/caption] Éclaboussure

La star s’est séparée de son petit ami de longue date plus tôt cette année[/caption]

L’actrice de Faye Windass s’est séparée de son petit ami Reagan Pettman après cinq ans ensemble, le même mois où elle a quitté le feuilleton ITV.

Le couple s’est séparé après qu’Ellie ait appris que Reagan l’avait trompée.

Malgré son chagrin, des sources ont déclaré au Mirror que décrocher un rôle dans Strictly Come Dancing lui redonne le sourire.

L’un d’eux a déclaré: « Ellie a eu quelques mois difficiles. Quitter Corrie était émouvant pour elle parce qu’elle aimait tellement la série et le casting.

« Et puis en plus de ça, elle a appris que Reagan était parti dans son dos, et ils se sont séparés. C’était très triste, mais pour elle, la confiance avait disparu et il n’y avait pas de retour en arrière pour eux en tant que couple.

« Ellie est une personne vraiment positive et a toujours le sourire aux lèvres – mais ça a été une période difficile. C’est pourquoi c’était génial qu’elle ait atterri Strictly, ça lui a vraiment donné de quoi sourire. »

Une source a parlé en exclusivité au Sun des changements auxquels Ellie a été confrontée récemment, déclarant : « Ellie a le monde à ses pieds après s’être éloignée de Corrie et elle a pris le temps de réfléchir à la direction dans laquelle sa vie va.

« Ellie et Reagan ont décidé d’arrêter les choses et elle profite au maximum de son statut de célibataire. »

La scène finale d’Ellie sur Corrie a été diffusée en mai, après douze ans dans la série, qui a vu Faye partir avec son ex Jackson et leur fille Miley pour commencer une nouvelle vie à Slough.

Pourtant, les fans ont été déçus après que son personnage Faye ait été chassé au milieu de l’épisode au lieu d’une scène finale émouvante.

Éclaboussure

Cela vient alors qu’elle quittait Coronation Street en mai[/caption]