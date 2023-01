Ellie, l’actrice de Faye Windass de Coronation Street, regarde des mondes loin du savon en quelques instants avec sa maman glamour

ELLIE Leach a regardé des mondes loin de son personnage de Coronation Street alors qu’elle partageait des clichés glamour avec sa mère.

La jeune femme de 21 ans a posté les photos pour célébrer le 50e anniversaire de maman Karen et les fans ne pouvaient pas oublier à quel point elle avait l’air jeune.

Ellie a partagé des photos d’elle avec maman Karen pour marquer son 50e anniversaire[/caption] Instagram

Les fans de la star de Corrie n’en revenaient pas de la jeunesse de sa mère[/caption] TVI

Ellie joue Faye dans Coronation Street[/caption]

Dans le mélange d’images rétro et actuelles, l’actrice Ellie – qui joue Faye Windass dans Coronation Street – le duo mère et fille rayonnait en posant pour la caméra.

Parallèlement à son téléchargement sur Instagram, Ellie a écrit: “Joyeux 50e anniversaire à la meilleure maman que quiconque puisse jamais demander .

“J’ai tellement de chance que tu sois ma mère !!!! Vous avez le plus grand cœur et le plus grand sourire et vous illuminez chaque pièce dans laquelle vous entrez, vous aimez et vous souciez tellement des gens que tous vos amis et votre famille sont bénis de vous avoir dans leur vie .

“Merci d’être non seulement ma mère mais aussi ma meilleure amie, thérapeute et collègue gourmande, j’ai hâte de célébrer avec vous au soleil et de continuer vos célébrations d’anniversaire toute l’année !!!!!!!! Je t’aime toujours et pour toujours ma maman .”

Les abonnés d’Ellie se sont précipités vers les commentaires pour envoyer des souhaits d’anniversaire, avec une écriture: “50 ans et un look fabuleux .”

Un autre a dit: “Pas question que vous ayez 50 ans, vous avez l’air fou .”

Et un troisième a ajouté: “Tu es incroyable .”

L’année dernière, Ellie a partagé des clichés de sa sœur Daisy, rarement vue, pour marquer son 14e anniversaire.

Les téléspectateurs ne savent peut-être pas que la cousine d’Ellie est Brooke Vincent, connue pour son rôle de Sophie Webster dans Corrie.

Ellie, qui a huit ans de moins, a rejoint le feuilleton en 2009, jouant Faye Windass – ce qui en fait des demi-sœurs à l’écran.

Mais dans la vraie vie, les filles sont cousines – et Ellie est la marraine du fils de Brooke, Mexx.