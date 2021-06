Ellie Kemper s’exprime après la controverse sur la reine Veiled Prophet Ball

De vieilles photos de l’actrice Ellie Kemper, qui s’est fait connaître dans des rôles dans « The Office » et « Bridesmaids » avant de jouer dans la série Netflix « Unbreakable Kimmy Schmidt », ont refait surface pendant le week-end du Memorial Day et ont déclenché la controverse pour son implication avec un St. Louis organisation qui a historiquement célébré la riche élite blanche tout en excluant les membres noirs.

Kemper a reconnu la controverse une semaine plus tard, écrivant lundi dans une longue déclaration sur Instagram son implication dans une « organisation centenaire qui a accueilli le bal des débutantes avait un passé incontestablement raciste, sexiste et élitiste ».

« Je n’étais pas au courant de cette histoire à l’époque, mais l’ignorance n’est pas une excuse », a écrit Kemper. « J’étais assez vieux pour m’être éduqué avant de m’impliquer. … Je veux m’excuser auprès des personnes que j’ai déçues, et je promets qu’à l’avenir, je vais écouter, continuer à m’éduquer et utiliser mon privilège pour le meilleur société que je pense que nous sommes capables de devenir.

L’actrice a admis avoir été confrontée à une « tentation très naturelle » au cours de la semaine dernière « de vous dire que vos détracteurs se trompent », mais a déclaré qu’elle valorisait « la gentillesse, l’intégrité et l’inclusivité » et « a réalisé que de nombreuses forces derrière les critiques sont des forces avec lesquelles j’ai passé ma vie à soutenir et à accepter. »

« Je déplore, dénonce et rejette sans équivoque la suprématie blanche », a-t-elle ajouté. « En même temps, je reconnais qu’en raison de mon visage et de mon privilège, je suis le bénéficiaire d’un système qui a rendu une justice inégale et des récompenses inégales. »

Qu’est-ce que l’organisation du prophète voilé ?

L’organisation Veiled Prophet, qui est née à la fin des années 1800 en tant que groupe de riches propriétaires d’entreprises à Saint-Louis, organise toujours un événement annuel pour les débutants appelé le Veiled Prophet Ball, dans lequel la fille de l’un des membres du groupe est couronnée reine par un « Prophète voilé », un membre secret qui porte une robe blanche et un voile blanc couvrant son visage.

« Chaque année, environ soixante à soixante-dix jeunes femmes sont choisies pour leurs efforts exceptionnels de service communautaire et descendent la magnifique piste du prophète voilé de 72 pieds de long dans des robes de couture à la mode, et devant la famille et les amis, sont présentées et honorées pour leur contributions », lit une description de l’événement sur le site Web de l’organisation Veiled Prophet.

Un article archivé de 1999 du St. Louis Post-Dispatch annonçait que « Elizabeth Claire ‘Ellie’ Kemper, 19 ans, (a été couronnée) Reine de l’amour et de la beauté en 1999 » lors du Veiled Prophet Ball de cette année-là alors qu’elle était en première année à l’Université de Princeton. .

L’article notait que Kemper est membre d’une famille bancaire historiquement riche du Missouri, dont son père, David Kemper, un cadre bancaire de haut niveau.

DÉBUT DE NOUVEAU //En réponse à la polémique, L’organisation Veiled Prophet s’est décrite dans une déclaration à USA TODAY la semaine dernière comme « consacré au progrès civique, aux contributions économiques et aux causes caritatives à Saint-Louis » avant de publier une déclaration supplémentaire lundi s’excusant « pour les actions et les images de notre histoire ».

« Après réflexion, la Veiled Prophet Organization reconnaît notre passé et reconnaît les critiques qui nous ont été adressées », poursuit le dernier communiqué. « Notre manque de sensibilisation culturelle était et est mauvais. Nous nous engageons à changer, permettant à nos actions de correspondre à l’organisation que nous sommes aujourd’hui. »

L’organisation a poursuivi en notant qu’elle « rejette catégoriquement le racisme, sous toutes ses formes » et « s’engage à la diversité et à l’équité de nos membres, aux initiatives de service communautaire et au soutien de la région ».

« Notre espoir est qu’en allant de l’avant, la communauté nous voit pour qui nous sommes aujourd’hui et qu’ensemble nous puissions faire avancer cette région pour tout le monde », ajoute le communiqué.

Pourquoi l’implication d’Ellie Kemper est-elle controversée ?

The Veiled Prophet, co-fondé à la fin des années 1800 par l’ancien officier confédéré Alonzo Slayback, est né d’une réponse de l’élite des affaires de Saint-Louis à la grève générale de 1877, a écrit l’historien Thomas Spencer dans son livre de 2000, « The St. Louis Veiled Célébration du prophète : Power on Parade, 1877-1995. Il a ajouté que les membres le considéraient comme une célébration publique de leur statut d’élite ainsi qu’un moyen d’affirmer leur pouvoir sur ceux qui tentaient d’interrompre le statu quo.

Un article de 2014 de The Atlantic a souligné l’existence du groupe comme une « réponse aux troubles sociaux croissants dans la ville, impliquant en grande partie une coopération entre les travailleurs blancs et (noirs) ».

« Prenant symboliquement le contrôle des rues, les élites ont présenté l’histoire de Saint-Louis et l’histoire américaine en retraçant les triomphes de grands hommes – des hommes qui se trouvaient être les ancêtres des membres du Prophète voilé », a écrit Spencer. « Le défilé était donc destiné à impressionner les masses vers la passivité avec sa démonstration symbolique de pouvoir. »

Les manifestations pour les droits civiques ont déclenché des changements au sein de l’organisation Veiled Prophet

L’organisation n’a accueilli ses premiers membres noirs qu’en 1979, des années après les protestations du groupe de défense des droits civiques Action Committee to Improve Opportunities for Negroes (ACTION) et de militants dont Percy Green, selon le Bureau des ressources culturelles de St. Louis. L’événement a également été contraint de déménager après qu’un procès ACTION a allégué que la ville tolérait le racisme en autorisant la tenue du bal dans un lieu appartenant à la ville, selon le St. Louis Post-Dispatch.

Une image d’un prophète voilé vêtu de ce qui semble être des robes du KKK a conduit de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux à établir des liens entre les deux organisations, bien que les historiens disent que l’image a été produite dans les années 1870, des décennies avant que les membres du KKK ne commencent à porter des cagoules et des robes blanches en le début des années 1900.

Le défilé du prophète voilé s’est depuis officiellement rebaptisé « Parade de l’anniversaire de l’Amérique », bien que le bal et l’organisation dans son ensemble aient conservé les noms d’origine.

« Beaucoup de choses ont changé depuis 1878, mais la Veiled Prophet Organization continuera toujours son plus grand cadeau à la communauté : un défilé spectaculaire qui est devenu l’une des traditions familiales les plus durables de Saint-Louis », lit-on dans une description sur le site Web de l’organisation.

Contributeur : Charles Trépany