ELLIE Kemper s’est excusée d’avoir participé au bal « raciste » du prophète voilé lorsqu’elle avait 19 ans et a déclaré que « l’ignorance n’est pas une excuse ».

Les fans avaient exigé pendant des jours qu’elle parle du problème, mais elle est restée silencieuse – jusqu’à maintenant.

Ellie Kemper s’est excusée après avoir été accusée de racisme[/caption]

Elle a fait la déclaration sur les réseaux sociaux[/caption]

Ellie prendre à Instagram le lundi après-midi à parler pour la première fois suite au scandale.

« Quand j’avais 19 ans, j’ai décidé de participer à un bal des débutantes dans ma ville natale », a commencé son message.

« L’organisation centenaire qui accueillait le bal des débutantes avait un passé incontestablement raciste, sexiste et élitiste.

« Je n’étais pas au courant de cette histoire à l’époque, mais l’ignorance n’est pas une excuse.

« J’étais assez vieux pour m’être éduqué avant de m’engager. »

L’actrice de 41 ans a poursuivi : « Je déplore, dénonce et rejette sans équivoque la suprématie blanche. En même temps, je reconnais qu’en raison de ma race et de mon privilège, je suis le bénéficiaire d’un système qui a rendu une justice inégale et des récompenses inégales.

« Il y a une tentation très naturelle, lorsque vous faites l’objet de critiques sur Internet, de vous dire que vos détracteurs se trompent.

«Mais à un moment donné la semaine dernière, j’ai réalisé que beaucoup de forces derrière les critiques sont des forces avec lesquelles j’ai passé ma vie à soutenir et à accepter.

« Je crois fermement aux valeurs de gentillesse, d’intégrité et d’inclusion. J’essaie de vivre ma vie en accord avec ces valeurs.

« Si mon expérience est une indication que les organisations et les institutions dont le passé ne correspond pas à ces croyances doivent être tenues responsables, alors je dois voir cette expérience sous un jour positif.

« Je veux m’excuser auprès des personnes que j’ai déçues, et je promets qu’à l’avenir, je vais lister, continuer à m’éduquer et utiliser mon privilège pour soutenir la société meilleure que je pense que nous sommes capables de devenir. »

Ellie a été nommée reine du bal du prophète voilé en 1999, ce qui a suscité la controverse[/caption]

La semaine dernière, Ellie a commencé à être tendance sur Twitter après qu’une photo d’elle en 1999 soit apparue en ligne, où elle portait une robe de soirée et avait été nommée reine du controversé St Louis’ Veiled Prophet Ball, où les membres portaient des cagoules de style KKK.

Les fans ont rapidement afflué sur les réseaux sociaux de la star d’Unbreakable Kimmy Schmidt et ont exigé Ellie aborder le récent scandale, avec un fan écrivant: « Omg not you being Miss KKK, Queen of ’99. »

Un deuxième a commenté : « Vous devez faire une déclaration maintenant. Vous devez contacter votre publiciste.

« Si vous accordez de l’importance à votre carrière, il est temps d’aborder cela. Ça devient moche.

Un troisième a partagé : « Alors parlons de cette princesse KKK, sœurette ? »

L’organisation Veiled Prophet a défendu son ballon et a déclaré qu’elle n’était pas raciste[/caption]

Peu de temps après l’apparition de l’image, l’organisation Veiled Prophet s’est avancée pour défendre son événement.

Le groupe a déclaré en exclusivité au Sun mardi: « Nous rejetons absolument le racisme et ne nous sommes jamais associés ou associés à une organisation qui entretient ces croyances. »

L’organisation s’est consacrée au «progrès civique, aux contributions économiques et aux causes caritatives à Saint-Louis».

Dans son engagement à soutenir St. Louis au cours des 143 dernières années, la Veiled Prophet Organization a organisé chaque année « des dizaines de projets de service communautaire » et a fait don de « des dizaines de milliers de dollars et d’heures de service pour soutenir une variété de partenaires caritatifs », qui comprenaient Beyond Housing, Mission, St. Louis, Missouri Veterans Endeavour, North Side Community School, Promise Community Homes, Brightside St. Louis et Forest Park Forever.

La déclaration de l’organisation VP a poursuivi: «Faire de nombreuses infrastructures et cadeaux culturels importants à la ville, y compris l’éclairage du pont Eads, le Mississippi River Overlook et la Riverfront Promenade d’un kilomètre de long, et un partenariat pour fournir le grand escalier sous l’arche comme partie du système des parcs nationaux et au système d’irrigation dans le cadre de Forest Park Forever.

L’America’s Birthday Parade et Fair St. Louis ont reflété « la diversité de la communauté de St. Louis » et ont inclus « une grande variété de partenaires », tels que PrideFest et Annie Malone Parade.

Un employé s’est également manifesté pour défendre l’actrice – et l’événement.

Ellie a également évité de parler du sujet dans son livre, My Squirrel Days[/caption]

Un employé de ce qui était autrefois connu sous le nom de Veiled Prophet Ball a déclaré en exclusivité au Sun : « C’est une organisation de 130, presque 140 ans. Et je ne pense pas qu’une organisation vieille de 50 à 100 ans ressemble à ce qu’elle était à l’origine.

« Nous, l’organisation, à la fin des années 50, au début des années 60, avons fait un effort concerté en partant du principe que vous ne pouvez pas servir la communauté à moins que toute cette communauté ne soit représentée dans l’organisation. Et donc je pense que l’organisation reflète la communauté et la composition de la communauté », explique la source.

La source a noté que la participation d’Ellie à l’événement en 1999 avait eu lieu des décennies après que les efforts de l’organisation aient reflété la composition précise de la communauté de St. Louis, et a ajouté qu’elle avait participé bien au-delà de tout moment potentiellement problématique de son histoire.

Ellie est devenue célèbre en tant qu’Erin dans The Office[/caption]

La source a continué d’expliquer la nature caritative actuelle de l’organisation, qui s’appelle maintenant Fair St. Louis : « Une grande partie des énergies de cette organisation est concentrée sur le service communautaire et a donné d’énormes projets ou cadeaux à la ville et à diverses agences. , qui, j’en suis sûr, serait plus qu’heureux de se lever et de valider cela.

L’employé de Fair St. Louis a poursuivi : « Il s’agit d’une organisation dont les membres sont des familles de St. Louis, qui sont en affaires à St. Louis depuis de nombreuses années.

« Depuis sa fondation, l’organisation a été créée pour faire quelque chose de positif et aider à faire de Saint-Louis un meilleur endroit où vivre.





En ce qui concerne le passé historique du bal du prophète voilé, la source a affirmé : « La théorie selon laquelle l’organisation était imprégnée de racisme est une théorie qui découle d’un livre qui dépassait la thèse de doctorat de quelqu’un. C’est une hypothèse que quelqu’un présente, mais sur la base de l’histoire que je connais, je ne suis pas d’accord avec elle.

Le bal des débutantes a été fondé à l’origine par des élitistes blancs et excluait plusieurs groupes raciaux, notamment les communautés noires, et il a été comparé au KKK par ses costumes.

Après le contrecoup, The Sun a appris que le bal pourrait être annulé cette année.

Le Bal pourrait être annulé cette année[/caption]