Ellie Goulding répond aux rumeurs selon lesquelles elle aurait trompé Ed Sheeran avec Niall – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristin Callahan/Jason Mendez/Everett Collection

Ellie Goulding36 ans, écrase ces rumeurs de plusieurs années selon lesquelles elle aurait trompé son ex présumé Ed Sheeran avec l’ancien Une direction membre Niall Horan. La chanteuse s’est rendue sur TikTok pour partager une vidéo d’elle-même dansant sur “As It Was” par Styles Harryune autre Une direction membre, et a répondu lorsqu’un fan l’a accusée d’infidélité dans la section des commentaires. “Je ne peux pas croire que tu as trompé ed avec niall mais tue fr”, lit-on dans le commentaire.

@Ellie Goulding Vérification rapide des seins puis nous sommes anniversaire groovin 🤣🖤 ♬ Tel qu’il était – PRÉP

Ellie, qui portait une combinaison noire sans manches avec un décolleté plongeant et des talons à bout ouvert assortis dans le clip, a applaudi avec un fort déni. “Faux!!!! Mais aussi tuer », a-t-elle écrit. La réponse a reçu beaucoup de likes et bien qu’elle n’ait pas précisé, cela a semblé mettre fin à la spéculation.

Ellie et Ed ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2013, lorsqu’ils ont été vus se tenant la main alors qu’ils étaient assis ensemble dans le public lors des MTV Video Music Awards de cette année-là. Peu de temps après l’apparition, Ellie a nié qu’ils sortaient ensemble. “J’adore le fait que tenir la main de mes amis signifie que nous sommes un objet”, a-t-elle écrit sur Twitter. « Dans ce cas, je suis dans de nombreuses relations. Amant pas un haineux. #whatthef*ck.

Ed a semblé être en désaccord, cependant, et a affirmé plus tard qu’ils étaient brièvement sortis ensemble. “Je veux dire, les gens normaux ne se tiennent pas la main s’ils ne sont que des amis”, a-t-il déclaré dans une interview à la station de radio de Washington Click 98.9. « Ça se passait. Et maintenant, ce n’est plus le cas.

En août 2013, Ellie et Niall auraient ensuite été vus en train de faire leurs valises sur PDA au V Festival, laissant croire à certains que le crooner “Slow Hands” aurait pu être la raison pour laquelle elle et Ed n’avaient pas travaillé de manière romantique. Ed a également sorti la chanson “Don’t”, qui comprenait des paroles sur une femme sans nom qui le trompait, en 2014, et beaucoup pensaient qu’il aurait pu s’agir d’Ellie et de sa prétendue romance avec Niall.

Ellie a de nouveau répondu aux rumeurs lorsqu’elle a fait une interview avec Elle Royaume-Uni “J’ai eu quelques rendez-vous avec Niall, mais je n’ai jamais eu de relation avec Ed”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai absolument aucune idée d’où cela vient et pourquoi cela a été transformé en une si grande chose.”

Ellie est maintenant mariée à Casper Joplingqu’elle a épousé en 2019, et ils ont eu un fils, Arthur Ever Winter moins de deux ans plus tard. Ed s’est également marié avec Cerise Seaborn en 2019 et ils partagent deux enfants.

