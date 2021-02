Ellie Goulding: l’auteure-compositrice-interprète de The Lights est enceinte de son premier enfant | Actualités Ents & Arts

Ellie Goulding attend son premier enfant avec le mari du marchand d’art Caspar Jopling.

La chanteuse de 34 ans, qui est maintenant enceinte de 30 semaines, a déclaré que le couple avait initialement découvert la grossesse lors de leur premier anniversaire de mariage en août, ajoutant que cela avait été une surprise.

S’adressant à British Vogue depuis son domicile dans le Gloucestershire, l’auteure-compositrice-interprète de Lights a déclaré qu’elle avait joué un spectacle en direct au V&A Museum en août avant de faire la découverte.

Image:

Ellie Goulding (à gauche) et Caspar Jopling (à droite) se sont mariés en août 2019



Goulding a déclaré: « Nous avons fait le seul spectacle. J’étais enceinte et je n’avais aucune idée. C’était (à peu près) le moment où Caspar et moi sommes partis brièvement lorsque nous avons été autorisés à le faire pour notre anniversaire d’un an, et c’est essentiellement à ce moment-là que nous avons découvert .

«C’était fou parce que c’était notre premier anniversaire.

« Ce n’était pas le plan. L’idée de tomber enceinte ne semblait pas être une réalité. Devenir enceinte m’a fait me sentir humaine.

« Je veux un meilleur mot que femme, (mais) j’ai des courbes que je n’ai jamais eues auparavant. J’apprécie. Mon mari l’apprécie. »

Goulding a ajouté que tout s’était passé « très vite » et que vous « n’y croyez presque pas au début », comme elle a dit que le couple avait gardé la nouvelle secrète au départ.

«Tu manges toujours la même chose, tu as la même apparence, pendant un moment j’étais probablement dans le déni», dit-elle.

« J’étais dans une si bonne séquence de forme physique. »

Goulding et M. Jopling se sont mariés lors d’une cérémonie au ministre de York le 31 août 2019.

La mariée portait une robe de mariée traditionnelle sur mesure avec un voile et une traîne conçue par Natacha Ramsay-Levi pour Chloé, tandis que le marié portait un costume des tailleurs de Savile Row Huntsman.