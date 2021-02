Ellie Goulding, enceinte, cache une bosse de bébé de huit mois derrière une énorme robe de princesse à volants

Ellie Goulding avait l’air incroyable lors de sa première apparition à la télévision depuis l’annonce de sa grossesse.

La chanteuse rayonnante a enfilé une robe de princesse volumineuse à volants pour un enregistrement de l’émission de Graham Norton, choisissant de protéger son ventre rond de huit mois derrière sa tenue élaborée.

Son apparition à l’émission de chat de la BBC intervient quelques jours après qu’Ellie, 34 ans, ait révélé qu’elle attendait son premier bébé avec son mari Caspar Jopling.

Faisant référence à sa bonne nouvelle à Norton, Ellie a plaisanté à propos de sa robe à volants: « Il y a un bébé ici quelque part! »







Ellie a caché sa silhouette dans la jupe à jupon bleue superposée qu’elle a associée à une veste à paillettes et à d’imposantes bottes à plateforme à imprimé zèbre.

La chanteuse a été réservée en tant qu’invitée musicale du spectacle – qui devrait être diffusé ce vendredi – où elle a interprété son dernier single New Love.

Elllie a débordé de confiance alors qu’elle traversait la scène dans ses talons vertigineux avec la traîne de sa robe spectaculaire coulant derrière elle.

Elle rejoint les invités Aisling Bea et Stanley Tucci dans l'émission.







C’était une rare apparition publique pour Ellie, qui a révélé qu’elle n’avait pas été vue à un événement depuis août dernier alors qu’elle partageait sa grossesse dans le magazine Vogue.

Ellie a déclaré qu’elle voulait garder la mise à jour personnelle privée alors qu’elle et son mari, le marchand d’art Caspar, acceptaient la nouvelle.

Le couple a découvert qu’Ellie était enceinte le jour de leur premier anniversaire de mariage, la chanteuse révélant que la nouvelle avait été une surprise pour eux deux.

«J’étais enceinte et je n’avais aucune idée. C’était [around] le moment où Caspar et moi sommes partis brièvement quand nous avons été autorisés à le faire pour notre anniversaire d’un an, et c’est essentiellement à ce moment-là que nous l’avons découvert.

« C'était fou parce que c'était notre premier anniversaire. Ce n'était pas le plan. L'idée de tomber enceinte ne semblait pas pouvoir être une réalité », a-t-elle déclaré à la Bible de la mode.







« Devenir enceinte m’a fait me sentir humaine. Je veux un meilleur mot que femme, [but]- J’ai des courbes que je n’ai jamais eues auparavant. J’en profite. Mon mari aime ça », a-t-elle ajouté.

Ellie a déclaré qu’elle travaillait sur un livre sur la santé et la forme physique lorsqu’elle a découvert la nouvelle et qu’elle aimait maintenant se livrer à McDonald’s après avoir abandonné son régime « suffisant ».

La star a également expliqué au magazine comment elle et Caspar avaient découvert le sexe de leur bébé « par défaut » lors d’un scan, mais avaient décidé de ne pas partager la nouvelle avec les fans.







Ellie et Caspar se sont mariés lors d’une cérémonie étoilée en août 2019 avec des invités tels que la duchesse d’York Sarah Ferguson, Sienna Miller, Katy Perry et Joe Wicks.

Les futurs parents se sont rencontrés après s’être assis côte à côte lors d’un dîner organisé par un ami commun, la princesse Eugénie.

Le Graham Norton Show est diffusé sur BBC One vendredi à 22h35.