Ellie Goulding devient la porte-drapeau du sommet sur le climat de la Cop26 du mois prochain

La star de la POP Ellie Goulding est devenue l’affiche du sommet sur le climat COP26.

La chanteuse Starry Eyed utilisera son profil pour exhorter les dirigeants mondiaux à Glasgow à agir contre le réchauffement climatique.

La chanteuse Ellie Goulding utilisera son profil pour exhorter les dirigeants mondiaux à Glasgow à agir contre le réchauffement climatique

Elle transmettra également le message aux personnes au Royaume-Uni et dans le monde.

Cela survient alors que plus de 200 événements publics ont été annoncés dans la «zone verte» du Glasgow Science Center du 1er au 12 novembre.

Ellie, 34 ans, a déclaré : « Je pense que la COP26 doit être le moment où les dirigeants mondiaux écoutent les scientifiques et s’attaquent à la crise climatique pour notre bien à tous.

« Il va y avoir une énergie et une concentration incroyables à Glasgow en novembre et je pense qu’il est important qu’autant de personnes que possible prennent part à la décision de leur avenir sur cette planète.

« J’encourage autant de personnes que possible à s’impliquer.

Le président désigné de la COP26, Alok Sharma, souhaite que les dirigeants de Glasgow concluent un accord pour freiner le réchauffement climatique à 1,5 degré.

Il a déclaré : « La COP26 est notre dernier meilleur espoir pour le monde de se rassembler et de lutter contre le changement climatique.

« Donc, les yeux du monde seront rivés sur Glasgow. »