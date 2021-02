Ellie Goulding annonce qu’elle est enceinte de 30 semaines de son premier enfant

Ellie Goulding a révélé qu’elle attendait son premier bébé.

La chanteuse de 34 ans a découvert qu’elle était enceinte le jour de son anniversaire de mariage d’un an avec son mari Caspar Jopling, et a déclaré que la nouvelle avait été une surprise pour eux deux.

« Ce n’était pas le plan. L’idée de tomber enceinte ne semblait pas pouvoir être une réalité », a déclaré Ellie au magazine Vogue alors qu’elle montrait son ventre rond de 30 semaines.

«Devenir enceinte m’a fait me sentir humaine. Je veux un meilleur mot que féminin, [but]- J’ai des courbes que je n’ai jamais eues auparavant. J’en profite. Mon mari aime ça », a ajouté Ellie.

«Tu manges toujours la même chose, tu as la même apparence, pendant un certain temps, j’étais probablement dans le déni. J’étais dans une si bonne forme de condition physique», a expliqué Ellie, qui travaillait sur le livre sur l’alimentation saine Fitter.Calmer. Plus fort à l’époque.

«En fait, je suis passé de la suffisance de la santé de mes salades et de mes petits-déjeuners et de la consommation de noix et de graines, puis tout ce que je voulais, c’était McDonalds.

« Et j’étais un peu terrifié, j’ai soudainement voulu toutes les mauvaises choses! »

Ellie a déclaré que la maladie et la fatigue étaient un mensonge « rien qu’elle n’avait jamais vécu auparavant » et qu’elle n’était pas toujours « sereine ou éclatante ».

« J’ai un nouveau respect pour toute femme qui a des enfants », a ajouté la star.







