Ellie Goulding a révélé ses envies de grossesse inhabituelles – Weetabix et sardines.

La chanteuse, 34 ans, dit qu’elle a adoré les aliments pendant la grossesse de son premier enfant. Mais ne vous inquiétez pas, elle insiste sur le fait qu’elle ne les mange pas en même temps.

La fanatique du fitness a également révélé qu’elle avait voulu abandonner ses salades pour un repas McDonald’s.

S’adressant à Vogue, elle a déclaré: «En fait, je suis passée de la suffisance de la santé de mes salades et de mes petits-déjeuners à manger des noix et des graines, puis tout ce que je voulais, c’était McDonald.

« Quoi que ce bébé ait fait quand il a pris le contrôle de mon corps, c’était comme, non, je ne veux pas de brocoli, d’épinards, de chou vert! Je voulais juste du sucre et des glucides. »

Et la chanteuse de Love Me Like You Do a également salué sa grossesse pour lui avoir donné « un plus gros » cul.







(Image: Ellie Goulding / Instagram)



Dans une interview avec Stella Magazine, Ellie a déclaré: « J’ai toujours eu un corps de coureur et maintenant j’ai un cul plus gros et ces seins plutôt beaux! »

La chanteuse a ensuite expliqué comment elle avait découvert qu’elle était enceinte.

Elle a poursuivi: « Je pensais que j’avais une carence en fer et j’ai subi des tests sanguins, ce qui s’est bien passé mais mon taux de progestérone était élevé … J’ai alors commencé à me débattre un peu avec l’exercice. C’était un signe pour moi que quelque chose avait changé. »







(Image: Ellie Goulding / Instagram)



Ellie a également avoué qu’être enceinte « me faisait me sentir humaine ».

« Je veux un meilleur mot que femme, [but]- J’ai des courbes que je n’ai jamais eues auparavant. J’en profite. Mon mari aime ça », a-t-elle ajouté.

Ellie a épousé Caspar Jopling lors d’une cérémonie à la cathédrale d’York le 31 août 2019.







(Image: Images GC)



Avant l’annonce de sa grossesse, la hitmaker n’avait pas été photographiée en public depuis août de l’année dernière.

Elle a révélé qu’elle avait caché sa grossesse en public pendant sept mois en portant le manteau de son mari.

Ellie a admis à Tim Lovejoy lors du brunch du dimanche qu’il «n’était pas si difficile» de garder la grossesse secrète parce que personne ne sortait pendant le lock-out.