Ellie Downie prend sa retraite de la gymnastique | La priorité est “la santé mentale et le bonheur” | Actualités Actualités

Ellie Downie a pris la décision de se retirer de la gymnastique

Ellie Downie a annoncé sa retraite de la gymnastique afin de “prioriser sa santé mentale et son bonheur”.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, elle a déclaré : “Avec le cœur lourd et un éventail d’émotions, c’est aujourd’hui que j’annonce ma retraite de la gymnastique !

“Dire que cela a été une décision difficile est un euphémisme énorme, mais après ces dernières années vraiment difficiles, j’ai pris la décision de donner la priorité à ma santé mentale et à mon bonheur.

“La gymnastique est ma vie depuis aussi longtemps que je me souvienne et je suis fière de tout ce que j’ai eu la chance de réaliser dans ce sport.

“Concourir et gagner des médailles pour la Grande-Bretagne a signifié tout et plus pour moi et cela me manquera énormément.”

La joueuse de 23 ans a remporté 12 médailles au cours de sa carrière senior, dont six médailles d’argent aux Championnats d’Europe et deux médailles de bronze aux Championnats du monde.

Elle a également terminé 13e du concours multiple aux Jeux olympiques de 2016 malgré un atterrissage sur la tête lors d’une passe au sol.