Ellie Brown et Kaz Crossley de Love Island vus dans de rares clichés sans maquillage alors qu’ils se rendaient dans les magasins

Les copines de LOVE Island, Ellie Brown et Kaz Crossley, avaient l’air rayonnantes alors qu’elles se maquillaient à Manchester.

Les stars ont troqué leurs robes glamour habituelles pour un look plus décontracté en se promenant dans Ducie Street.

Ils rentraient chez eux après le lancement du dernier soin du visage innovant de Crystal Clear, le SkinStorm au Dakota Hotel.

Ellie et Kaz de la série quatre ont été rejoints par d’autres stars de l’émission ITV2, dont Jacques O’Neill et le couple de séries d’hiver Molly Smith et Callum Jones.

Kaz et Ellie avaient l’air frais après avoir reçu des soins du visage lors de l’événement étoilé vendredi.

Ils ont été vus tenant des sacs cadeaux après avoir essayé les nouveaux produits.

Le mois dernier, The Sun a révélé que Kaz s’était inscrit à la nouvelle émission de MTV, The Challenge.

“Kaz a montré sur Love Island qu’elle n’a pas peur de pimenter les choses et de dire ce qu’elle pense”, a déclaré la source.

“Donc, les patrons pensent qu’elle sera un excellent ajout à la série, d’autant plus qu’il y a beaucoup d’autres stars de la villa dans le mélange.”

Ellie, 24 ans, soutiendra Kaz, 28 ans, depuis la touche après être devenu des amis proches au cours de la série 2018.

Les co-stars de Love Island ont passé des vacances ensoleillées à Ibiza plus tôt cet été.





Ils ont été aperçus en train de faire la fête en bikini sur un bateau alors qu’ils laissaient tomber leurs cheveux.