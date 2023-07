Ellie Brown de Love Island va sans soutien-gorge dans une robe découpée très courageuse lors d’un voyage à Ibiza

ELLIE Brown avait l’air incroyable alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une robe découpée audacieuse en vacances à Ibiza.

La star de Love Island, 25 ans, a partagé de nouveaux clichés grésillants sur Instagram la montrant posant dans le dos nu révélateur qui ne laissait presque rien à l’imagination.

Instagram

Ellie avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait une tempête dans le vêtement révélateur[/caption] Instagram

Elle a rendu les fans fous avec les nouveaux clichés grésillants pris à Ibiza[/caption] Instagram

La star de Love Island a laissé peu de place à l’imagination dans sa robe audacieuse[/caption]

Ellie, qui est devenue célèbre dans la quatrième série de l’émission ITV2, a montré sa silhouette enviable dans la robe qui protégeait à peu près sa modestie et lançait un soupçon de underboob.

La beauté blonde portait ses cheveux détachés et avait un visage plein de maquillage glamour.

Les amis d’Ellie et les autres stars de Love Island se sont précipités pour commenter, Molly Smith écrivant: « Gorgggg ».

Joanna Chimonides a dit: « Vous êtes trop trop. »

Et Mary Bedford a ajouté une série d’emojis amoureux et a écrit: « Un rêve. »

Ce n’est pas le premier superbe look d’Ibiza qu’Ellie a partagé.

Plus tôt cette semaine, elle a abandonné son soutien-gorge pour étourdir dans une robe au crochet transparente.

Ellie et Mary, qui sont devenues célèbres dans la septième série de Love Island, se sont récemment rendues ensemble à Las Vegas.

Pendant son séjour à Sin City, Ellie a rendu les fans fous alors qu’elle posait dans un bikini à peine là.

Ellie a rencontré Charlie Brake pendant son séjour à la villa avant que le couple ne se sépare dans une rupture amère des mois plus tard.

Elle est ensuite sortie avec Michael Griffiths, candidat à Love Island 2019, pour qui elle est tombée amoureuse sur Ex On The Beach.