Ellie Brown de Love Island grésille en petit bikini lors d’un séjour glamour

La star de LOVE Island, Ellie Brown, a fait battre le cœur en posant dans un minuscule bikini lors d’un séjour glamour.

L’ancienne favorite de l’émission de rencontres ITV2 s’est rendue sur son Instagram pour créer une tempête dans un bikini string très ajusté.

Ellie a provoqué une tempête dans la piscine à l’extérieur de la retraite[/caption] Instagram

Elle a montré sa silhouette dans les clichés[/caption]

Ellie, 24 ans, avait l’air glamour alors qu’elle se détendait dans une piscine alors qu’elle profitait d’un week-end dans une retraite à la campagne.

La favorite de la télé-réalité a montré sa taille tonique et ses seins impressionnants dans le bikini à cordes grises.

Elle a attaché ses mèches blondes en un chignon alors qu’elle détournait le regard de la caméra en un clin d’œil, accessoirisant avec des bijoux.

Ellie a révélé son ventre alors qu’elle était assise au bord de la piscine, montrant la magnifique retraite en arrière-plan.

Un deuxième cliché a encore montré son décolleté alors qu’elle se penchait vers la caméra, mettant un masque de boue.

“Week-end”, a-t-elle légendé les clichés, qui la montraient également en train de dîner avec des amis et de s’abriter de la pluie.

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son look, la qualifiant de “jolie” et de “mignonne”.

Cela vient après qu’Ellie ait choqué les fans dans une tenue époustouflante, alors qu’elle était complètement sans soutien-gorge.

La star de télé-réalité est allée sans soutien-gorge dans un pantalon avec d’énormes sections entièrement transparentes.

Ellie a mis 2022 derrière elle en montrant, eh bien, son derrière dans la tenue audacieuse et a publié les résultats sur Instagram.

Elle a simplement sous-titré la série de clichés : “2023”.

La star née à Newcastle, Elle, est devenue célèbre dans la série 2018 de Love Island, où elle a été couplée avec Charlie Brake.

Cependant, ils n’ont pas réussi à se rendre à la finale de l’émission cette année-là, se faisant larguer juste avant.

Elle est restée sous les projecteurs après la villa, étant brièvement liée de manière romantique à Joey Essex de Towie.