Ellie Brown de Love Island étourdit dans une robe « nude » à 35 £ – quelques jours après que Jesy Nelson ait porté la même

La star de LOVE Island, Ellie Brown, a montré sa silhouette incroyable dans une robe nude osée.

La star de télé-réalité, 24 ans, a présenté son physique soigné dans la robe longue moulante, quelques jours seulement après que l’ancienne chanteuse de Little Mix, Jesy Nelson, 31 ans, ait porté la même robe.

marron.elle/Instagram

La star de télé-réalité a présenté sa silhouette soignée dans le maxi moulant[/caption]

Ellie a partagé une série de clichés fumants alors qu’elle profitait d’une soirée dans un restaurant chic.

Elle portait une paire de talons nude à lanières, un petit sac à main rose et des bijoux de créateurs, dont un bracelet Van Cleef & Arpels de 4 000 £.

La bombe blonde – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2018 – a ensuite posé de côté et partagé une photo en gros plan de ses fesses.

La robe de la marque Ego coûte environ 35 £ et a clairement été très populaire parmi les célébrités.

Au cours du week-end, la chanteuse Jesy était magnifique dans la robe pleine longueur avec son design de femme nue correspondant à la propre silhouette de Jesy.

La pop star portait des bottes noires et une veste en cuir avec l’article torride et a terminé son look avec des nuances.

Elle est sortie du restaurant japonais chic Aqua Kyoto à Londres en tenant la main de son amie, avant de monter dans la voiture du petit ami du rappeur Zion Foster qui attendait à l’extérieur.

Ellie est devenue célèbre sur Love Island et a été couplée avec Charlie Brake.

Cependant, ils n’ont pas réussi à se rendre à la finale de l’émission cette année-là, se faisant larguer juste avant et plus tard, ils ont mis fin à leur romance.

Elle est restée sous les projecteurs après la villa, étant brièvement liée de manière romantique à Joey Essex de Towie.

marron.elle/Instagram

Ellie a également offert aux fans une photo en gros plan de ses fesses[/caption] Caractéristiques de Rex

La beauté blonde est devenue célèbre sur Love Island en 2018[/caption]