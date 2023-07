Ellie Brown de Love Island étourdit alors qu’elle va sans soutien-gorge dans une robe transparente à Ibiza

La beauté de LOVE Island, Ellie Brown, avait l’air sensationnelle alors qu’elle abandonnait son soutien-gorge et arborait une robe en crochet transparente.

La star de télé-réalité, 25 ans, a présenté ses courbes incroyables dans la robe midi à col haut.

Instagram

Instagram

Ellie a provoqué une tempête pour une série de clichés ensoleillés au complexe de luxe Six Senses à Ibiza.

La star blonde portait ses tresses dans un chignon chic et a ajouté du maquillage bronzé pour obtenir un look de vacances éclatant.

La robe moulante a attiré l’attention sur sa silhouette de sablier, avant de se retourner pour mettre ses fesses en valeur.

Elle a simplement légendé le message: « Tellement chanceux d’être ici. »

Ellie a vécu le style de vie de la jetset ces derniers mois.

L’influenceuse, qui est apparue dans l’émission en 2018, a déclaré à ses abonnés la semaine dernière qu’elle était à Sin City après avoir partagé des clichés à bord d’un jet privé.

Ellie était en vacances avec sa meilleure amie Mary Bedford – qui est devenue célèbre sur Love Island en 2021.

La paire a tenu les fans au courant de leur voyage, partageant de nombreux clichés de bikini incroyables.

Ellie a rencontré Charlie Brake sur la version 2018 de Love Island avant que le couple ne se sépare dans une rupture amère des mois plus tard.

Elle est ensuite sortie avec Michael Griffiths, candidat à Love Island 2019, pour qui elle est tombée amoureuse sur Ex On The Beach.

Le couple a eu une romance marche / arrêt, avec Michael jaillissant à l’époque: «Elle s’est immédiatement sentie comme à la maison.

Instagram