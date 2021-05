Elli AvrRam remporte le prix de la meilleure actrice au festival du film de Stockholm pour «With You» | Nouvelles des gens

Mumbai: L’actrice Elli AvrRam a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le court métrage « With You » au Festival du film de Stockholm.

Le court métrage de 23 minutes est basé sur le sujet socialement pertinent de la sensibilisation à la santé mentale, des abus sexuels et des traumatismes de l’enfance.

« Je suis tellement ravi et reconnaissant pour cette reconnaissance. Nous sommes tous entrés avec notre cœur pour ce projet, et le voir obtenir cette réponse dans des festivals de films aussi prestigieux est vraiment réconfortant. Je me sens tellement heureux pour nous tous. , reconnaissant à mon réalisateur Peppe Segura, et surtout pour le fait qu’une histoire comme celle-ci soit remarquée et appréciée, « elle dit.

Parlant du processus de tournage du film, elle ajoute: «J’ai pris l’avion de Mumbai à Stockholm pour tourner le film parce que je voulais faire partie de ces films qui sensibilisent à des problèmes importants. Tous ceux qui ont travaillé sur le film ont estimé qu’il était important d’apporter la lumière, dans l’obscurité, car c’est ce que nous tous doivent être capables de trouver la force et de changer les choses. C’était émotionnellement difficile d’entrer dans mon personnage, Lilly, mais je crois que c’est ce que j’aime aussi, être mis au défi, car cela mène à la croissance en tant qu’acteur. «