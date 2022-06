Ellery Hanley: Groupe différent, mais la chanson reste la même pour l’entraîneur des Combined Nations All Stars | Actualités de la Ligue de Rugby

Ellery Hanley prend en charge l’équipe des nations combinées pour affronter l’Angleterre samedi

Qu’il s’agisse de gérer des blessures et des suspensions ou de devoir demander aux joueurs de modifier leurs plans pour un week-end, Ellery Hanley a fait face à des défis inattendus lors de sa première nomination d’entraîneur-chef depuis 14 ans.

Mais pour l’homme qui dirigera le Combined Nations All Stars contre l’Angleterre samedi et qui est presque universellement considéré comme l’un des plus grands joueurs de rugby à XV, il y a des choses qui ne changent jamais.

Hanley n’a pas occupé le poste d’entraîneur-chef depuis qu’il a guidé Doncaster vers la promotion de la Ligue 1 lors de sa seule saison en charge en 2008, mais a maintenu un contact étroit avec le sport, notamment grâce à son rôle de président du jury de Man of Steel. .

Et bien que certaines facettes de la ligue de rugby aient évolué au cours des années, l’ancien patron de la Grande-Bretagne et de St Helens sait que les bases restent les mêmes avant l’international de ce week-end, en direct sur Sports du ciel.

« Le jeu a évolué, oui, mais le format du jeu et le cadre sont restés exactement les mêmes », a déclaré Hanley, qui a guidé les Saints vers la gloire de la Grande Finale de la Super League en 1999.

« Vous devez toujours défendre, vous devez toujours faire votre premier tacle et contrôler la zone de ruck, vous devez jouer le ballon à une vitesse vertigineuse et avec un jeu de balle bien rangé également. Vos compétences vous doivent apporter au jeu doivent être parfaits et vous devez également avoir une base de forme physique.

« Je vais vous donner un exemple simple et classique du jeu : les deux côtés du ruck doivent monter – vous savez que vous serez découvert si vous ne le faites pas, c’est aussi simple que cela.

Le dernier rôle d’entraîneur-chef d’Ellery Hanley était avec Doncaster en 2008

« Si votre discipline n’est pas bonne, vous serez pénalisé pour cela. Dans tous les domaines très importants, rien n’a changé pour moi. »

Le match de samedi au stade Halliwell Jones verra Hanley affronter un ancien coéquipier de Wigan et Leeds et ami proche du patron anglais Shaun Wane, qui a hâte de rattraper la défaite 26-24 contre une équipe des All Stars supervisée. par l’expérience de l’entraîneur australien Tim Sheens l’an dernier.

Wane, un attaquant bruyant pendant ses propres jours de jeu, considère son homologue cette semaine comme le meilleur avec lequel il a joué et s’attend à ce qu’il prépare les nations combinées à donner à l’Angleterre le meilleur test possible avant une Coupe du monde à domicile plus tard cette année.

« J’ai joué avec de grands joueurs, des joueurs incroyablement de classe mondiale, mais Ellery était la meilleure », a déclaré Wane.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du match de l’année dernière alors que l’Angleterre affrontait le Combined Nations All Stars. Faits saillants du match de l’année dernière alors que l’Angleterre affrontait le Combined Nations All Stars.

« Il était très, très compétitif, son désir de gagner était à son comble et la façon dont il s’entraînait – c’était juste un type vraiment impressionnant.

« J’ai joué avec Andy Gregory, Andy Platt, Shaun Edwards – de très bons joueurs, mais Ellery était au-dessus de la tête.

« Ce sera un vrai test et je connais incroyablement bien Ellery, et il voudra aussi gagner. Il aura ses joueurs motivés et prêts, et ce sera un bon coup sûr pour nous. »

Hanley, à son tour, est tout aussi élogieux sur les compétences d’entraîneur d’un homme qui a guidé les Wigan Warriors vers quatre victoires en finale de la Grande Finale et deux finales de la Challenge Cup au cours de ses sept saisons à la tête des Cherry and Whites.

Shaun Wane et Ellery Hanley ont une relation de longue date depuis leurs jours de jeu

En effet, il ne pense pas que l’Angleterre puisse avoir une meilleure personne pour les mener à la Coupe du monde, qu’ils visent à ramener sur ces côtes pour la première fois en 50 ans.

« Je pense qu’ils ont une personne merveilleuse et un très bon entraîneur à Shaun Wane, donc ils sont sous la bonne direction et la bonne direction dans la direction dans laquelle ils veulent aller », a déclaré Hanley.

« Je dis que Shaun est excellent pour le travail parce que… j’ai joué avec lui donc je connais son pedigree et son parcours, je sais à quel point il est bon et ce qu’il attend de ses joueurs.

« Il ne laisse rien au hasard et ne demande pas aux joueurs de faire quoi que ce soit qu’il n’aurait pas fait. »

Bien sûr, cette amitié et cette longue association entre les deux hommes seront mises de côté cette semaine et Hanley n’est pas d’humeur à donner à l’Angleterre un échauffement en douceur dans le cadre de ses préparatifs pour le rassemblement mondial de la ligue de rugby en octobre et novembre.

Ce sera une équipe des nations combinées très moulée à son image et il est clair que l’esprit de compétition brûle aussi vivement et férocement que jamais à l’intérieur du joueur de 61 ans, bien qu’il n’ait pas lacé ses bottes de colère depuis qu’il a pris sa retraite. d’il y a un siècle.

« [England] savent qu’ils vont être confrontés à des défis très difficiles parce que nos garçons de notre équipe ne vont pas se retourner et je serais exactement le même si j’étais quelques années plus jeune et dans cette équipe des nations combinées « , a déclaré Hanley.

« Je peux vous dire maintenant qu’il n’y a aucun moyen que je me présente juste pour donner une échappée à l’Angleterre. Je joue avec force et j’ai un objectif d’être dans l’équipe des nations combinées. »

