Ellen White prend sa retraite en tant que meilleure buteuse de tous les temps en Angleterre

White a joué un rôle déterminant dans la marche de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro 2022 et est la meilleure buteuse de tous les temps de l’équipe nationale féminine. Charlotte Wilson / Hors-jeu via Getty Images

Après avoir réalisé son rêve avec l’Angleterre cet été alors que les Lionnes remportaient l’Euro 2022 en tant que nation hôte, Ellen White a annoncé lundi qu’elle prenait sa retraite, la nouvelle signifiant qu’elle quitte le jeu sur la note la plus élevée possible. En tant que meilleure buteuse de tous les temps en Angleterre avec 52 buts pour l’Angleterre sur une carrière internationale de 12 ans (113 sélections), même en marquant deux fois en phase de groupes en route vers la gloire cet été, elle quitte le match à un timide de tous les temps. Record de buteur d’Angleterre détenu par Wayne Rooney sur la liste des buteurs combinés du pays.

La star de Manchester City est devenue la meilleure buteuse d’Angleterre lorsqu’elle a réussi un tour du chapeau lors d’une raclée vertigineuse 20-0 contre la Lettonie lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2023 en décembre. Ces trois buts au stade Keepmoat de Doncaster ont vu son premier match nul, puis dépasser l’ancienne légende des Lionnes Kelly Smith (46 buts en 117 matchs) en tête de la liste féminine.

Pour célébrer l’incroyable exploit de White, nous avons pensé sélectionner cinq des meilleurs/plus importants buts de l’as du braconnage pour son pays depuis ses débuts internationaux en 2010.

White avait déjà représenté l’Angleterre au niveau des moins de 17 ans, des moins de 19 ans, des moins de 20 ans et des moins de 23 ans au moment où elle a fait ses débuts complets pour les Lionnes contre l’Autriche à Loftus Road en 2010.

Âgée de seulement 20 ans à l’époque, la jeune attaquante a réussi à marquer sa première sélection senior avec un but après être sortie du banc pour marquer dans la dernière minute pour conclure une confortable victoire 3-0.

L’Angleterre a terminé en tête de son groupe lors de la Coupe du monde 2011 grâce à une brillante victoire 2-0 sur les favoris japonais lors de leur dernier match. La rencontre a également vu White inscrire son premier but lors d’une Coupe du monde où elle a ouvert le score à la 15e minute avec un lob audacieux de 20 mètres.

Les Lionnes sont ensuite sorties au tour suivant après avoir perdu contre la France aux tirs au but en quart de finale. Pendant ce temps, le Japon a pu récupérer et finalement remporter le tournoi en battant les États-Unis en finale.

Malheureusement, la liste complète n’inclut pas la ceinture à longue portée de Lucy, mais elle comporte ce lob exquis de @ellsbells89 contre le Japon en 2011 @FIFAWWC. Un bon football et un bon objectif pour démarrer. @lionnes 👊 pic.twitter.com/JE171uyMHS — Nat. Musée du Football (@FootballMuseum) 4 mai 2018

White était en pleine forme lors de la Coupe du monde 2019 et a commencé comme elle voulait continuer, marquant pour l’Angleterre lors de leur première victoire dans le match de groupe contre l’Écosse.

Elle est ensuite revenue hanter le Japon lors du dernier match de groupe avec deux autres buts avant de porter son total de tournoi à quatre avec une autre frappe contre le Cameroun en huitièmes de finale.

Menant la ligne avec fierté, White a marqué son cinquième but dans une victoire 3-0 contre la Norvège en quarts de finale avant d’augmenter encore une fois son but avec un sixième but en demi-finale contre l’USWNT (une excellente première fois et le choix du groupe) avant d’avoir un autre exclu par VAR.

L’Angleterre a finalement perdu 2-1 contre les États-Unis, puis a chuté à une autre défaite 2-1 contre la Suède lors des éliminatoires pour la troisième place (avec White voyant encore un autre but marqué par VAR) bien que leur attaquant vedette ait terminé en tant que meilleur buteur conjoint aux côtés Megan Rapinoe et Alex Morgan.

En tant que tel, White est devenu le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde en Angleterre (7 buts) et a rejoint Gary Lineker (1986) et Harry Kane (2018) en tant que seuls joueurs anglais à avoir marqué six buts en une seule finale de Coupe du monde.

6 – Ellen White a marqué six buts lors de la Coupe du monde féminine 2019 ; aucune joueuse anglaise n’a marqué plus de buts qu’elle en une seule phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA (@HKane – 6 en 2018 et @GaryLineker – 6 en 1986). Clinique. #FIFAWWC #lionnes pic.twitter.com/L0FfZW3mJs – OptaJoe (@OptaJoe) 2 juillet 2019

4. Battre le record de Smith (contre la Lettonie, novembre 2021)

Plus d’une décennie après son premier but senior sous un maillot anglais, White est officiellement devenue la meilleure buteuse de tous les temps des Lionnes lorsqu’elle a marqué trois fois lors d’une démolition 20-0 de la Lettonie l’hiver dernier.

Faisant sa 101e apparition pour son pays, l’attaquante a marqué ses 46e, 47e et 48e buts internationaux et a ainsi dépassé l’ancien coéquipier Smith au sommet de l’échelle alors que l’Angleterre enregistrait sa plus grande victoire en compétition.

Lorsque @ellsbells89 est devenu notre meilleur buteur de tous les temps 🤩 QUEL INSTANT ! 🎉 pic.twitter.com/tTWqNedhHD — Lionnes (@Lionesses) 30 novembre 2021

5. Un demi-siècle (contre la Macédoine du Nord, avril 2022)

Le 50e but de White pour l’Angleterre est également venu dans le cadre d’une victoire écrasante, cette fois une déroute 10-0 de la Macédoine du Nord dans le cadre de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023.

Le but historique est survenu peu avant la mi-temps à Skopje alors que White s’est levé pour rentrer chez lui le quatrième de la nuit des Lionnes et devenir seulement le deuxième joueur de l’histoire à marquer un demi-siècle de buts pour l’équipe nationale d’Angleterre (après Rooney).

Kane est depuis devenu le troisième joueur à atteindre 50 buts pour l’Angleterre, marquant son 50e pour les Three Lions sur penalty lors d’un match nul 1-1 contre l’Allemagne en UEFA Nations League en juin 2022.

Pourtant, White est seul au sommet d’un club très, très exclusif.