Ellen White: l’attaquant stimule l’Angleterre avec un retour à l’entraînement avant le dernier match de préparation de l’Euro 2022 contre la Suisse | Nouvelles du football

L’Angleterre a retrouvé Ellen White à l’entraînement mercredi avant son dernier match de préparation à l’Euro contre la Suisse.

White, la marqueuse du record de 50 buts des Lionnes, a raté la victoire 5-1 de vendredi dernier contre les Pays-Bas à Elland Road après avoir été testée positive pour le coronavirus.

L’attaquant de Manchester City a ensuite fait le déplacement en Suisse, que l’Angleterre affrontera jeudi à Zurich avant d’ouvrir l’Euro à domicile en affrontant l’Autriche à Old Trafford mercredi prochain.

Et lors d’une conférence de presse, la patronne Sarina Wiegman a déclaré: “Elle va bien. Cela a pris du temps, donc nous sommes heureux qu’elle soit de retour, elle est très heureuse aussi.

“Elle va commencer sur le terrain aujourd’hui et j’espère que nous pourrons la reconstruire et la préparer pour l’Euro.

“Peut-être qu’un ou deux jours, elle s’est calmée, puis elle a pu s’entraîner toute seule, elle a eu un programme. Elle est en forme.”

Lorsqu’on lui a demandé si White serait en mesure de jouer jeudi, Wiegman a répondu: “Je ne sais pas encore. Commençons d’abord et voyons comment elle est sur le terrain d’entraînement et commençons. Elle ne s’est pas entraînée depuis une semaine maintenant, donc on ne prend aucun risque.”

L’arrière Lucy Bronze n’a pas participé à l’entraînement pour cause de maladie, Wiegman déclarant : “Lucy ne se sent pas trop bien aujourd’hui, j’espère qu’elle se rétablira rapidement. Ce n’est pas Covid, car nous avons fait des tests et elle est négative.”

Le concours de la Suisse sera le troisième match d’échauffement de l’Angleterre, après avoir battu la Belgique 3-0 à Molineux et battu la semaine dernière les Pays-Bas, que Wiegman a guidés vers la gloire de l’Euro 2017.

La Néerlandaise a déclaré: “Il y a eu des recherches dans d’autres tournois qui indiquent que lorsque vous partez et revenez, cela aide.

“Je pense que dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes à St George’s Park depuis un moment, très bon terrain, nous avons été très bien traités, mais ensuite c’est bien d’entrer dans un autre environnement, venez ici, prenez de la fraîcheur, avoir un bon match demain et ensuite revenir et être vraiment prêt et dans l’atmosphère de l’Euro.

“Je pense que nous sommes dans un très bon endroit, et nous devons juste montrer un bon football et faire de notre mieux. Nous savons que nous pouvons avoir un impact en Angleterre, nous pouvons donner un grand coup de pouce au football anglais, et c’est ce que nous avons vraiment vouloir faire.”

Lors du match contre les Pays-Bas, l’Angleterre est revenue par derrière pour gagner, avec quatre de ses buts en seconde mi-temps qui ont vu les remplaçants avoir un impact significatif et la skipper Leah Williamson de retour en défense après avoir commencé le match au milieu de terrain.

“Vous voyez que nous continuons à construire, bien que cela se rapproche de l’euro”, a déclaré Wiegman.

“Nous avons tellement d’options dans cette équipe, car la profondeur de l’équipe est bonne.

“J’ai pensé dans ce dernier match qu’elle (Williamson) se sentait un peu mal à l’aise au milieu de terrain et se sentait plus à l’aise à l’arrière.

“Nous verrons comment cela se passe. Nous avons ces options, et ça va – pour son club (Arsenal), elle joue beaucoup à l’arrière, et je pense qu’elle est aussi une très bonne milieu de terrain. Nous avons beaucoup d’options dans la défensive ligne et milieu de terrain.”

Elle a ajouté: “Nous entrons maintenant dans une étape où nous devons performer. Au cours de l’année, nous avons eu le temps de nous développer. Maintenant, nous devons découvrir l’équipe qui va commencer et les options dont nous disposons lorsque nous voulons changer. , et il s’agit de performer et de ne plus essayer des choses.”

Pendant ce temps, la Football Association a annoncé que le match de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde contre le Luxembourg le 6 septembre aura lieu au stade bet365 de Stoke.

Comment Weigman abordera-t-il le dernier match d’échauffement?

La journaliste de Sky Sports News Gail Davis en Suisse :

“Le reste de l’équipe est arrivé à Bâle lundi mais la bonne nouvelle est qu’après deux tests négatifs, Ellen White a rejoint l’équipe hier soir.

“Elle n’a montré aucun symptôme, elle a donc pu s’entraîner un peu dans le jardin. Cela dit, Sarina Weigman a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de la risquer avec une semaine avant le début du tournoi.

“La moins bonne nouvelle est que Lucy Bronze a raté l’entraînement en raison d’un mauvais temps. Il est peu probable qu’elle participe au match contre la Suisse.

“Malgré cette grande victoire sur les Pays-Bas, champions d’Europe en titre, Sarina Weigman était assez mécontente de la performance de la première mi-temps.

“Elle a apporté des changements au personnel et à la façon dont ils jouaient. L’un des changements concernait Liam Williamson, qui joue en tant que défenseur central pour Arsenal mais joue beaucoup plus en avant pour l’Angleterre.

“Il est clair que Sarina a voulu éloigner son équipe de St George’s Park où ils sont au camp depuis environ quatre semaines dans ces environs. Cela rafraîchit l’esprit et le corps en sortant dans un environnement différent, ce qu’ils n’ont pas pu à faire pendant quelques années à cause de Covid.

“Quand ils rentreront en Angleterre, les joueurs sauront que le tournoi approche à grands pas et qu’il sera temps de livrer.”

Ellen White : De la cour de récréation à l’Euro

À l’approche de l’Euro féminin, les Lionnes cherchent à avoir un impact international sur leur propre territoire. Mais avant cela, l’une des joueuses emblématiques de l’Angleterre féminine, Ellen White, a rencontré Sue Smith de Sky Sports dans son ancien terrain de jeu, l’école primaire William Harding, à Aylesbury.

Avant de devenir la meilleure buteuse de l’équipe d’Angleterre féminine – ce qu’elle a réalisé lors de sa 101e sélection contre la Lettonie plus tôt cette saison – la star de Manchester City était prête à briser les frontières et les stéréotypes sociaux pour être la joueuse qu’elle est aujourd’hui.

Au début de sa carrière, White a été confrontée à des critiques en cours de route. Même avec le soutien de ses coéquipières et de sa famille, peu étaient habitués à l’idée d’une star féminine du football.

“Quand j’étais un peu plus jeune et que je faisais partie de l’équipe des garçons, je me souviens que beaucoup de parents disaient : ‘Est-ce que c’est une fille dans l’équipe ? Que se passe-t-il ?'”, a déclaré White.

“Lorsque vous vieillissez un peu dans nos compétences, la pression de gagner et de vouloir bien faire fait que les entraîneurs ne vous choisissent pas et je pense que cela vient avec la nature du sport.”

Mais alors que les commentaires négatifs et quelques matchs sur le banc n’étaient pas à la hauteur de l’amour du jeu de White, à l’âge de 16 ans, l’aspirant espoir anglais a reçu un coup dévastateur.

“J’espérais aller à la Loughborough Academy quand j’avais 16 ans”, a déclaré White. “C’est à ce moment-là qu’on m’a dit que je ne jouerais jamais pour l’Angleterre parce que je n’étais pas assez bon. Je ne savais pas quoi faire.

“C’est à ce moment-là que j’ai changé d’école. Je suis allé dans une sixième forme complètement différente, j’ai changé de club d’Arsenal à Chelsea et je suis complètement sorti de ma zone de confort. J’ai juste essayé quelque chose de différent – ce qui, je pense, m’a aidé !”

En savoir plus sur l’ascension de White pour devenir le meilleur buteur de l’Angleterre ici.

Quoi de neuf ensuite ?

Maintenant, les Lionnes sont en plein mode Euro 2022, avec leurs matchs de préparation tous terminés avant leur match de groupe d’ouverture avec L’Autriche à Old Trafford le 6 juillet.

Ils font alors face Norvège au stade Amex les 11 juillet et Irlande du Nord à St Mary’s le 15 juillet.

