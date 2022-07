Ellen Pompeo saute du bateau en maillot de bain blanc – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : FREZZA LA FATA – ÉQUIPE COBRA / BACKGRID

Ellen Pompeo, 52 ans, a prouvé qu’elle profitait de son été avec sa dernière sortie. L’actrice a porté un maillot de bain une pièce blanc alors qu’elle passait du temps sur un bateau en Sardaigne, en Italie, et a sauté dans l’eau en dessous d’elle pour nager. Elle a été photographiée à mi-saut tout en se tenant le nez et en levant une main alors qu’elle se dirigeait vers une éclaboussure et avait ses longs cheveux baissés et séparés au milieu.

Plus à propos Ellen Pompeo

Le dernier voyage d’été d’Ellen, qu’elle a fait avec sa famille, survient quelques jours seulement après qu’elle a attiré l’attention pour avoir amené ses trois enfants à un défilé de mode. La maman adorée et sa progéniture, qui comprenait des filles Stella Luna12, et Sienne mai7 ans, ainsi que fils Eli Christophe5 ans, a assisté au défilé féminin Dolce & Gabbana Alta Moda 2022 avec son mari Chris Ivery. Ils étaient tous magnifiques alors qu’ils posaient pour une photo heureuse ensemble.

Ellen a porté un tailleur pantalon en soie pêche qui avait des perles accrocheuses, lors du spectacle, et Chris a montré un blazer bleu foncé sur une chemise blanche et un pantalon bleu foncé. Leurs enfants avaient également l’air élégants dans des tenues épiques qui comprenaient un ensemble de shorts à motifs colorés pour une fille et une robe rose clair pour l’autre. Little Eli a couronné le tout avec un blazer et un short bleu clair.

Mamans célèbres en bikini : photos de Kim Kardashian et plus

Peu de temps après l’apparition du défilé de mode, Ellen a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’elle a été vue portant un bikini blanc alors qu’elle sortait avec Stella sur une plage. Elle a passé du temps dans l’eau et avait l’air détendue lorsque son mari l’a rejointe. Il est allé torse nu tout en ne portant que des shorts de bain rouges et ses tatouages ​​​​au bras étaient pleinement exposés.

Ellen et Chris sont mariés depuis 2007 et ont tendance à être assez discrets lorsqu’il s’agit de leur famille. Lorsqu’elle est repérée lors de sorties, cependant, cela prouve qu’elle se concentre sur le fait d’être la meilleure maman pratique qu’elle puisse être malgré le fait qu’elle soit occupée par sa carrière d’actrice réussie. Elle est surtout connue pour son rôle de Dr. Meredith Gray dans la série à succès L’anatomie de Greydans lequel elle joue depuis 2005.