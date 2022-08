Ellen Pompeo rejoint le nouveau spectacle et prendra du recul par rapport à “Grey’s Anatomy” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit image : Gilles Mingasson/ABC/Kobal/Shutterstock

Ellen Pompeo a signé une nouvelle série télévisée qui aura un impact majeur sur son rôle dans L’anatomie de Grey. L’actrice de 52 ans devrait être productrice exécutive et jouer dans une série limitée sur le thème des orphelins sur Hulu, selon TVLine et Variété. Cela signifie qu’Ellen n’apparaîtra que dans 8 des 20 à 23 épisodes prévus pour la saison 19 de Gris’s qui sortira le 6 octobre. Elle continuera à raconter chaque épisode et à servir d’EP dans l’émission. Pourtant, il y aura beaucoup moins de Dr Meredith Gray que jamais auparavant.

Le nouveau spectacle d’Ellen, par TVLine, est “inspiré de l’histoire vraie d’un couple du Midwest qui adopte ce qu’ils croient être une fillette de 8 ans atteinte d’une forme rare de nanisme. Mais alors qu’ils commencent à l’élever aux côtés de leurs trois enfants biologiques, ils commencent lentement à croire qu’elle n’est peut-être pas celle qu’elle prétend être. Alors qu’ils remettent en question son histoire, ils sont confrontés à leurs propres questions difficiles sur les efforts qu’ils sont prêts à faire pour se défendre, tombant dans une bataille qui se déroule dans les tabloïds, la salle d’audience et, finalement, leur mariage. La série comprendra huit épisodes avec Katie Robbins écrire et exécuter la production aux côtés d’Ellen.

