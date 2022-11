Ellen Pompeo quitte “Grey’s Anatomy” après 19 saisons en tant que Meredith Gray – National

L’hôpital Grey Sloan Memorial ne sera plus le même sans Meredith Grey.

Jeudi, L’anatomie de Grey La star Ellen Pompeo a fait ses adieux sur Instagram, où elle a partagé un message chaleureux remerciant les fans dévoués de la série pour leur soutien au cours des 19 saisons.

La note de Pompeo aux fans intervient une semaine seulement après la finale d’automne du drame, qui a marqué le dernier épisode officiel de l’acteur en tant que Grey, l’interne devenu chef de la chirurgie générale.

“Je suis éternellement reconnaissant et humilié par l’amour et le soutien que vous m’avez tous montrés, Meredith GRAY et le spectacle pendant 19 saisons!”, A écrit Pompeo, 53 ans.

L’histoire continue sous la publicité

Pompeo a déclaré que le making of L’anatomie de Grey n’aurait jamais été possible sans “les meilleurs fans du monde”.

“Je t’aime à la folie et je t’apprécie tout de suite”, a-t-elle écrit aux fans. “Ce n’est pas votre première fois sur les montagnes russes… vous savez que le spectacle doit continuer.”

Pompeo a laissé entendre que les téléspectateurs pourraient même revoir Meredith Gray à l’avenir. Elle a dit qu’elle serait “certainement de retour pour visiter” le L’anatomie de Grey hôpital.

La nouvelle du départ de Pompeo de l’émission télévisée a été annoncée en août. Elle aurait quitté la production pour poursuivre d’autres opportunités, y compris une adaptation en série limitée Hulu du thriller psychologique de 2009. Orphelin.

Son L’anatomie de Grey le personnage a été positionné pour un éventuel retour en tant qu’invité dans le futur. La finale de l’automne a vu Gray quitter Boston pour Seattle, où elle a accepté un nouveau travail de recherche sur la maladie d’Alzheimer.

L’histoire continue sous la publicité

L’anatomie de Grey La créatrice Shonda Rhimes a également partagé jeudi un article sentimental sur Pompeo sur Instagram.

“Quelle course folle ces 19 dernières saisons ont été”, a écrit Rhimes, 52 ans. “Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’incomparable @ellenpompeo, la seule et unique Meredith Grey.”

“Ce n’est pas un au revoir, c’est à plus tard !” Rhimes a confirmé.

Sur les réseaux sociaux, le message de Pompeo a déclenché une vague de colère parmi L’anatomie de Grey Ventilateurs. De nombreux téléspectateurs se sont souvenus des débuts de la série et se sont demandé comment le drame continuerait sans Pompeo.

L’histoire continue sous la publicité

Non, Ellen, le spectacle ne continuerait pas sans toi. Grey’s Anatomy ne peut pas continuer sans MEREDITH GREY 😭😭😭 —S 🎠 | Les spoilers de Grey (@staywithgaetani) 17 novembre 2022

L’histoire continue sous la publicité

C’était l’anatomie de Grey pic.twitter.com/wiO57CuE90 — L’anatomie de Grey (@The_GreyMethod) 17 novembre 2022

L’anatomie de Grey reviendra le 23 février 2023.