Ellen Pompeo porte un bikini blanc pendant ses vacances avec sa fille – Hollywood Life

Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

L’été bat son plein ! Ellen Pompeo stupéfaite alors qu’elle prenait quelques rayons, lors de vacances en Sardaigne, en Italie, le mercredi 14 juillet. L’actrice de 52 ans est allée nager tout en portant un magnifique bikini blanc Dolce & Gabbana sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Elle avait l’air de passer un bon moment pendant la journée à la plage avec son mari Chris Ivery et fille Stella, 12, à qui elle a donné un gros câlin, tout en prenant un bain.

Ellen avait l’air de s’amuser en plongeant directement dans la mer Méditerranée. On pouvait la voir plonger et s’amuser en se baignant dans l’eau cristalline. Sur une autre photo, on pouvait la voir discuter avec sa fille alors qu’elles se détendaient toutes les deux dans l’eau, et elle a également fait un câlin à sa fille. Son mari portait un maillot de bain rouge, car il est également allé nager. Le producteur a été vu en train de regarder le Vieille école actrice alors qu’elle se promenait à côté de lui dans un autre plan.

La L’anatomie de Grey La star séjournait en Italie pour le défilé féminin Dolce & Gabbana Alta Moda 2022. Avant d’aller à la plage, les trois enfants d’Ellen l’ont soutenue pendant le défilé de mode. Outre Stella, Ellen et Chris ont une fille plus jeune Sienne May, 7 ans et un fils Éli Christophe, 5. Tout au long du voyage, Ellen a partagé de nombreuses photos adorables des enfants sur son compte Instagram.

Ellen va revenir pour Grey’s Anatomy’s 19e saison, qui devrait être diffusée en octobre. Lorsqu’elle ne travaille pas sur la série, elle passe beaucoup de temps à créer des liens avec ses enfants. On l’a vue passer une journée de détente, faire des bulles avec Eli, alors qu’elle se promenait à Los Angeles, en février. Elle a également été vue en train de faire des courses avec Sienna en janvier. Plus tôt ce mois-là, elle avait emmené ses deux filles pour une journée entre filles, avec beaucoup de shopping pour elles trois.