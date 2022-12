Ellen Pompeo parle de la sortie de “Grey’s Anatomy”, embrassant Patrick Dempsey et Scott Speedman

Après avoir discrètement évoqué son départ du drame médical de longue date “Grey’s Anatomy” plus tôt cet automne, Ellen Pompeo révèle enfin pourquoi elle a quitté son émission télévisée à succès 19 saisons après avoir commencé.

“Je dois mélanger un peu”, a-t-elle expliqué au Drew Barrymore Show. “J’ai 53 ans, mon cerveau est comme des œufs brouillés… Je dois faire quelque chose de nouveau ou je vais littéralement devenir comme – vous ne pouvez pas faire les mots croisés du New York Times tous les jours. Je veux dire dix-neuf ans, c’est plus long que les gens gardent leurs enfants dans leur maison, comme les gens gardent leurs enfants dans leur maison jusqu’à ce qu’ils aient dix-huit ans, puis ils les envoient à l’université, donc c’est comme moi comme si je partais à l’université en quelque sorte.

Le mois dernier, Pompeo a écrit une lettre d’amour à ses fans de soutien après être apparu dans l’un de ses derniers épisodes de la 19e saison en cours. “Ce n’est pas votre première fois sur les montagnes russes… vous savez que le spectacle doit continuer et je reviendrai certainement vous rendre visite”, a-t-elle écrit sur son Instagram.

Pompeo a dit à Barrymore de sa sortie : “Je me sens super heureuse… écoutez, la série a été incroyable pour moi et… j’ai beaucoup aimé l’expérience.”

Pompeo dirige la distribution d’ensemble en tant que Dr Meredith Gray depuis la première de l’émission en 2005.

En tant que chef de file, elle a eu plusieurs intérêts amoureux dans la série, notamment Patrick Dempsey qui a joué son mari, le Dr Derek Shepherd, jusqu’à sa mort dans la saison 11.

Au cours des dernières saisons, Scott Speedman a joué le Dr Nick Marsh, son nouvel amour.

Barrymore n’a pas hésité à demander si l’une des co-stars de Pompeo en particulier était “plus facile à embrasser”.

“Vous savez que j’aime Patrick Dempsey. Je l’aime… et lui, et nous avons passé un bon moment ensemble, et j’aime aussi Scott Speedman, mon amour actuel”, a-t-elle déclaré à propos des hommes qu’elle a embrassés dans la série.

Quand Barrymore a demandé, “A quel point Speedman est-il amusant?” Pompeo a répondu: “Speedman est chaud. Speedman est très chaud.”

Dans la vraie vie, Pompeo est mariée à son mari Chris Ivery depuis 15 ans. Le couple partage trois enfants ensemble.