Ellen Pompeo ouvre les portes de sa maison de week-end à Malibu

Écrit par Foi Karimi, CNN

Ellen Pompeo se souvient encore de s’être évanouie devant la maison de plage la première fois qu’elle l’a vue. Il y avait quelque chose de spécial dans la structure moderniste, perchée sur une falaise surplombant l’océan à Malibu, en Californie.

Mais il y avait un obstacle majeur : le coût. À l’époque, “Grey’s Anatomy” – la série dramatique médicale d’ABC dans laquelle Pompeo a joué le personnage principal Meredith Gray pendant près de deux décennies – était encore une nouvelle émission et la maison était trop chère. Elle a abandonné à contrecœur son rêve de le posséder.

Mais pas trop longtemps.

“J’aime dire que j’ai manifesté cette maison”, a déclaré Pompeo à Architectural Digest dans une interview exclusive pour l’article de couverture du magazine de janvier 2023.

Le marbre noir finement veiné recouvre les murs d’accent dans toute la maison, y compris le salon. Le crédit: Douglas Friedman/Architectural Digest

Avance rapide jusqu’en 2013, et la maison était de nouveau sur le marché. À ce moment-là, Pompeo était l’un des acteurs les mieux payés de la télévision et a sauté sur l’occasion pour l’ajouter à son portefeuille immobilier. (La résidence principale de sa famille reste une maison de style méditerranéen des années 1920 à Los Angeles.)

“J’aime vraiment l’artisanat et l’art des maisons”, a-t-elle déclaré au magazine. “Il exerce un muscle créatif différent.”

Une propriété classique avec des touches modernes

La propriété de 3 000 pieds carrés, conçue par les architectes du milieu du siècle Conrad Buff et Donald Hensman, est l’endroit idéal pour les escapades d’un week-end. Construit à l’origine en 1979, il s’enroule autour d’une cour centrale bordée d’herbe, de palmiers et d’une piscine bordée de marbre blanc immaculé.

La cour intérieure de la propriété juxtapose des lignes épurées et du marbre net avec une végétation luxuriante et des touches de couleur sur les meubles au bord de la piscine. Le crédit: Douglas Friedman/Architectural Digest

Pour aider aux rénovations de la maison recouverte de teck, Pompeo et son mari, Chris Ivery, ont fait appel au designer Martyn Lawrence Bullard, qui figure cette année parmi ceux qui figurent sur la liste annuelle “AD100” d’Architectural Digest récompensant les meilleurs talents en design, décoration et architecture, aux côtés de Nate Berkus, Hadley Wiggins, Andre Mellone, Young Huh et Justina Blakeney entre autres.

“Certaines personnes veulent une maison stérile qui leur donne l’impression d’être dans un spa. Mais j’aime le design qui raconte une histoire”, a déclaré Pompeo à AD.

Dans toute la maison, de subtils clins d’œil à ce principe de décoration ajoutent de la personnalité à ses espaces de vie. La maison reflète également “la fanfaronnade sexy de la mode des années 70”, comme le dit le magazine – des chaises de terrasse vintage et un canapé en cuir dans le salon; une table de coupe des années 1970 du studio d’Yves Saint Laurent dans le hall d’entrée – et l’appréciation de Pompeo pour les icônes de la mode de l’époque, avec des photographies encadrées de Diana Ross et Grace Jones exposées.

Surfez ! Le numéro de janvier 2023 d’AD propose une visite de la retraite d’Ellen Pompeo à Malibu. Le crédit: Douglas Friedman/Architectural Digest

En tant que personne que le magazine décrit comme ayant “un faible pour l’immobilier”, il ne s’agit pas de la première rénovation de Pompeo. Elle a déjà aménagé plusieurs propriétés, dont une grange moderne à Sag Harbor, New York. Il s’agit même de son quatrième projet avec Bullard, et il y en a d’autres à l’horizon. Pompeo et Ivery ont acheté la propriété derrière leur maison de plage et prévoient de construire ce que Bullard décrit comme un “véritable domaine de Malibu”.

Une nouvelle maison marque un nouveau chapitre

Pompeo prend maintenant du recul par rapport au rôle qu’elle a joué pendant 19 saisons. Son personnage dit au revoir au fictif Grey Sloan Memorial Hospital lorsque la série revient en février; une promo tease l’épisode dans lequel Meredith Gray quittera Seattle pour un nouveau départ à Boston.

À l’avenir, Pompeo a déclaré à AD qu’elle se préparait à se lancer dans un nouveau projet Hulu et se délectait par ailleurs à la fois de son temps libre nouvellement trouvé et de sa maison récemment rénovée – et de ses environs. Cela signifie de longues balades sur la plage avec ses chiens et des séances de surf sur son bodyboard aux côtés de ses trois enfants.

“J’entre dans une phase très excitante de ma vie, si je le dis moi-même”, a déclaré Pompeo.