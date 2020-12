La star nommée aux Oscars Ellen Page est devenue un homme transgenre nommé Elliot, six ans après avoir révélé publiquement qu’il était gay.

L’acteur de 33 ans, marié à sa femme Emma Portner depuis 2018, s’est rendu sur Twitter mardi matin pour partager une déclaration émotionnelle avec la révélation.

Il a commencé: «Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot.

Ouverture: la star nommée aux Oscars Ellen Page (vue en mars 2014) est devenue un homme transgenre nommé Elliot

« Je me sens chanceux d’écrire ceci »: l’acteur de 33 ans s’est rendu sur Twitter mardi matin pour partager un message émotionnel avec la révélation

«Je me sens chanceux d’écrire ceci. Être arrivé à cet endroit de ma vie.

Elliot a remercié leurs proches pour leur soutien tout au long de son voyage et a rendu hommage aux pionniers de la communauté transgenre qui ont déjà rendu le monde meilleur.

Ils ont écrit: «Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique.

Star: Elliot (vu en novembre 2019) a remercié leurs proches pour leur soutien tout au long de son voyage et a rendu hommage aux pionniers de la communauté transgenre qui ont déjà rendu le monde meilleur

«J’ai été sans cesse inspiré par tant de personnes dans la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant. J’offrirai tout le soutien que je pourrai et je continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable.

La déclaration de la star de la Umbrella Academy est également accompagnée de modifications du compte de réseau social tel qu’il est maintenant @TheElliotPage.