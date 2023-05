Ellen est un harceleur (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Paramount+

Le passé a une façon de se répéter, et c’est exactement ce qui se passe dans Attraction fatale. Les derniers instants de la finale, disponibles dès maintenant sur Paramount +, ont révélé une tournure étonnante: Ellen traque Maccksey, son professeur de psychologie et directeur de thèse. Alex Forrest est mort et parti, mais Dan et Beth vont avoir les mains pleines avec Ellen.

HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Alyssa Jirrel à propos de cette tournure inattendue et de la façon dont le passé d’Ellen a directement conduit à cela. Elle reconnaît qu’Alex a eu un « impact énorme » sur Ellen. Pas seulement de ce qui s’est passé avec Dan, mais de l’avertissement d’Alex de ne pas faire confiance n’importe qui. Alyssa parle de la fin sauvage dans notre Q&A.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lorsque vous avez lu cette scène finale avec Ellen pour la première fois, qu’est-ce qui vous passait par la tête ?

Alyssa Jirrels : Je n’ai obtenu aucune information à ce sujet dans le script original, mais ensuite j’ai eu un zoom avec Alexandre [Cunningham] et Argent [Tree], qui sont les deux réalisateurs-showrunners. C’était comme un mois avant que nous commencions à tourner. Alex était comme, je vais essentiellement vous parler pendant environ 15 minutes, et vous allez juste entendre beaucoup d’informations. Elle était comme, donc toute la tournure de la série est qu’Ellen traque Maccksey. J’étais assis juste ici et je suis tombé sur ma chaise. Si inattendu, si différent de tout, j’avais une certaine idée de ce que ça allait être dans ma tête et de ce que son genre de diagnostic était de toute façon compte tenu de tout ce à quoi elle était confrontée. Mais je n’aurais jamais deviné cela. J’étais abasourdi, mais c’est une chose vraiment intéressante à essayer d’intégrer dans la psyché d’une personne, vous savez ? Cela m’a donné beaucoup à mâcher.

Il y a cette scène avec les jeunes Ellen et Alex montrée à l’avance. Expliquez-moi ce moment et comment le passé saigne dans le présent dans un sens avec Ellen traquant Maccksey.

Alyssa Jirrels : C’est évidemment un peu une répétition d’une chose passée. Je pense qu’Alex a eu un énorme impact sur elle. Mais à mes yeux, ce qui a eu le plus d’impact sur elle dans cette conversation, c’est qu’on ne peut vraiment faire confiance à personne. Vous devez toujours partir avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. C’est intéressant parce que ça impacte de manière assez indirecte mais aussi directe. Je ne pense pas qu’elle essaie d’imiter Alex. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que le harcèlement et l’obsession, c’est une manifestation de beaucoup de problèmes de papa vraiment pour moi. Je pense que c’est aussi un homme plus âgé, donc ça joue un rôle.

Cela semble être une manifestation de tous ces éléments compliqués de sa jeune vie et montre à quel point les événements qui se produisent lorsque nous sommes enfants peuvent avoir sur nous en tant qu’adultes.

Alyssa Jirrels : Pour moi, je l’ai toujours ingéré comme si vous regardiez ce qui arrive à un petit enfant, tout ce qui se passe, et puis quelqu’un vous dit que vous ne pouvez faire confiance à personne, et vous avez l’impression que la seule personne qui est honnête avec vous est la personne qui cause tous les problèmes, votre cerveau court-circuiterait un peu. Je pense qu’il y avait un élément dans lequel elle a tout compris, puis est allée, d’accord, et a peut-être pensé qu’elle allait tout effacer. Et puis c’est en quelque sorte se rejouer à sa manière à mesure qu’elle vieillit, mais je ne pense pas qu’elle corrèle vraiment tout cela ensemble. Je pense que c’est juste que son père qui revient dans sa vie est peut-être un catalyseur pour que ce comportement soit illuminé. A mes yeux, elle le fait depuis un moment. Bizarrement, elle l’aurait probablement fait toute sa vie sans en parler à personne. C’est le truc de ne pas faire confiance. Elle n’est ouverte à personne. Elle va juste continuer à le faire.

Plus de nouvelles sur l’attraction fatale :

C’était la touche parfaite pour le spectacle. C’est une approche tellement intéressante de la façon dont nous gérons les traumatismes et de la façon dont la santé mentale nous affecte en tant qu’adultes. En plus de tout cela, Ellen a fait revenir son père dans sa vie. Tout se passait simultanément.

Alyssa Jirrels : C’est un tel choc pour le système. Je pense que cela la fait réfléchir, mais cela la fait évaluer et la fait prendre des décisions qu’elle n’aurait peut-être pas prises. Pour moi, sa révélation à Maccksey à la toute fin est directement impactée par son père et son moment de vraie réconciliation. La scène qui précède immédiatement celle où il a en quelque sorte admis ses lacunes. Il l’a juste en quelque sorte écoutée. Elle l’a vu se racheter d’une certaine manière, donc il y a juste un élément d’Ellen qui a une fin heureuse, à mon avis. Elle voit cela se produire et se sent comme, hé, le destin est de mon côté. Je vais me révéler à l’amour de ma vie. À sa manière déformée, tout se joue les uns dans les autres.

Lorsque son père s’est finalement débarrassé de cette peau, elle a eu l’impression qu’elle le pouvait aussi.

Alyssa Jirrels : Exactement. Sa façon de se débarrasser de la peau révèle qu’elle s’est cachée dans la maison de la personne qu’elle traque. C’est ce qu’elle veut. Je pense qu’une grande partie de ce avec quoi Ellen travaille du point de vue des traumatismes, c’est qu’elle a l’impression de devoir se cacher d’une manière ou d’une autre et de ne pas partager. Elle n’a pas la capacité d’être ouverte. Elle est très ensemble de l’extérieur. Pouvoir se révéler à cette personne, c’est un catalyseur. Beaucoup plus pourrait arriver après cela. C’est une sorte d’ouverture.

Lien connexe En rapport: Le partenaire de Queen Latifah, Eboni Nichols : Tout savoir sur leur relation privée

Comment pensez-vous qu’Ellen réagirait si elle savait la vérité sur qui a tué Alex ?

Alyssa Jirrels : Excellente question. Je pense que ce serait difficile. Ce serait une chose difficile. Wow, c’est une si bonne question. Il faudrait qu’il y ait de la colère parce que cette personne l’a élevée et est en quelque sorte entrée et n’a pas pu se présenter et sauver son père… Je pense que c’est un tel méli-mélo de choses. C’est plus des problèmes de papa aggravés. Je pense que ce serait un sentiment de colère mais aussi peut-être aussi de compréhension. J’ai l’impression qu’elle et Arthur sont tous les deux des étrangers à leur manière. Ce serait un mélange d’émotions.

Parlez de quelque chose qui re-traumatise.

Alyssa Jirrels : Je me souviens qu’Alex a dit ça, qu’est-ce que ton intuition t’a dit à propos d’Arthur ? Il pourrait y avoir un sentiment de savoir que cela s’est produit. Il peut y avoir un sentiment d’intuition à propos de peut-être que ce gars n’a pas tout à fait quelque chose, il y a quelque chose de plus ici. C’est un méli-mélo.

Ce type de révélation pourrait vraiment déranger quelqu’un comme Ellen et bouleverser son monde. Compte tenu de ce qui s’est déjà passé et si elle le découvrait, j’ai l’impression que c’est beaucoup de poids à porter pour une seule personne.

Alyssa Jirrels : C’est beaucoup de poids à porter pour une seule personne. Mais je pense qu’après où elle a fini, la façon dont elle gère cela sera vraiment différente de la façon dont elle a géré le retour de son père dans sa vie. Quelque chose s’est déclenché. Il y a un poids sur ses épaules. J’ai donc l’impression que ses méthodes pour y faire face seraient beaucoup plus manifestes et beaucoup plus dangereuses à mes yeux.

Ellen et son père ont eu cette conversation vulnérable dans la finale. Comment pensez-vous qu’Ellen voit leur relation et où ils en sont?

Alyssa Jirrels : Elle l’a vu se faire botter le cul tellement de fois que c’est un peu comme, d’accord, je n’ai plus besoin de te punir. Je n’ai plus besoin de te tenir à bout de bras. Je pense qu’il y a toujours eu un amour profond pour lui. Il y en avait toujours, toujours. Mais elle avait besoin de lui faire passer ses petits tests intellectuels et de le tenir à distance. Donc j’ai l’impression que ce serait comme, d’accord, tu m’as fait tes preuves, mais une fois qu’il est sécurisé, la prochaine chose qui se passerait à mes yeux serait qu’elle ressentirait la liberté de ressentir plus de colère qu’elle réellement ressenti pour lui. Ce serait juste une relation plus sûre qui aurait probablement plus de profondeur et plus d’émotion, mais c’est bien parce que c’est ce qu’est un parent.

La fin laisse les choses grandes ouvertes pour une saison 2. Dans quoi seriez-vous vraiment ravi de plonger si cela se produisait?

Alyssa Jirrels : Je suis sûr qu’Alex, si cela devait arriver, elle a des idées folles dans sa tête. Je ne veux rien réécrire à ma façon, mais je pense que ce serait excitant d’explorer une Ellen plus dangereuse parce que je pense qu’elle mérite d’avoir son temps au soleil. Elle rôde dans l’ombre depuis un moment. Je pense que si elle devait retrouver son père, elle serait une fille différente. Il y a quelque chose qui a été guéri d’une manière étrange et déformée, et donc cela permettrait à tout ce qui est plutôt méchant et amusant de sortir.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.