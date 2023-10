Crédit image : ABC

Ellen Goltzer est devenu instantanément un favori des fans sur Le célibataire d’or et les téléspectateurs se sont ralliés à elle après avoir entendu parler de sa meilleure amie Roberta Zaktzer lutter contre le cancer. Gerry Turner a dû réduire son top 6 à son top 3 avant les dates dans sa ville natale, et Ellen était l’une des charmantes dames qui ont été renvoyées chez elles lors de l’épisode du 26 octobre. HollywoodVie a parlé exclusivement avec Ellen de son élimination et si elle avait la moindre idée qu’elle n’obtiendrait pas de rose.

«Je l’ai ressenti au parc d’attractions, et il y avait un langage corporel différent. Je suis assez intuitif avec ça. J’ai déversé tout mon cœur, et ce n’étaient pas exactement les mêmes réponses que celles que j’ai eues dans le ballon”, a révélé l’enseignante à la retraite de 71 ans.

Elle a poursuivi: «J’étais plutôt déprimée le reste de la soirée parce que j’avais juste le sentiment que ce que j’avais à offrir n’était pas exactement ce qu’il avait prévu. Je suis très indépendant. J’aime l’endroit où je vis. Je voulais que ce soit à mi-chemin, un travail d’équipe, ce genre de chose. Quand j’ai vu où il allait, j’ai vu qu’il était plus [about] son rêve en quelque sorte. Et je ne cherche pas d’excuses, mais c’est vraiment ce que je pense, donc c’est bien pour lui. Je ne sais pas si cela aurait été bon pour moi, et cela m’a en quelque sorte apporté une certaine tranquillité d’esprit parce que c’est vraiment un gars formidable.

Même si sa romance avec Gerry n’a pas fonctionné, Ellen n’a aucun regret sur ce qui s’est passé. « Honnêtement, je voulais juste le remercier de m’avoir ouvert à un nouveau monde que je n’avais pas connu depuis très longtemps. Les appels téléphoniques affluent de beaucoup de personnes très éligibles, c’est donc quelque chose de nouveau pour moi parce que je vivais au jour le jour et jouais à mon petit pickleball et je ne pensais même pas beaucoup à la vie sociale jusqu’à ce que ce personnage nommé Gerry décide d’ouvrir ce cœur. . Je lui suis reconnaissant et je veux qu’il soit heureux. C’est un gars formidable.

Mais est-ce qu’elle sort à nouveau ? Ellen a révélé : « Non, j’ai besoin de temps pour me reposer. J’ai besoin de temps pour panser la blessure.

La première saison de Le célibataire d’or est dédié à la meilleure amie d’Ellen. Roberta a convaincu Ellen de s’inscrire à l’émission. Malheureusement, Roberta est décédée juste avant la première de la série après une bataille contre le cancer.

Quand Ellen rentra à la maison, elle était aux côtés de Roberta. «Je suis désolé de n’avoir jamais pu le regarder avec elle. Je lui ai juste donné la permission de partir », se souvient Ellen. «J’ai dit: ‘Ne tiens plus. Tu peux y aller.’ Dix minutes plus tard, elle est décédée dans mes bras, ce qui était incroyable. Mais j’ai dit que nous les regardions ensemble dans un endroit différent. C’est tout.”

Ellen a admis qu’elle avait ressenti « l’esprit de Roberta à proximité » à la suite de sa mort. « Je ne suis généralement pas une personne très spirituelle, mais cela m’aide à m’en sortir », a-t-elle poursuivi. «Je sais qu’elle serait si heureuse et fière de moi que c’est ce qui m’a motivé tout le temps. Je suis d’accord avec ça. Je suis d’accord avec tout ce qui s’est terminé. Je ne voulais pas quitter Gerry. Je ne voulais pas qu’elle décède. Je ne voulais pas que cela se produise, mais j’ai accepté tout cela. Et je vais bien. Je suis dans une bonne position.

Ellen a également noté que ses enfants ont constitué pour elle un « excellent » système de soutien alors qu’elle entame ce nouveau chapitre. « Même mon ex-mari était content pour moi. Tout le monde était content pour moi. Mes amis me soutiennent tellement, ma communauté, mes amis du lycée », a-t-elle déclaré.

Avec Le célibataire d’or se termine dans les semaines à venir, tout le monde s’interroge sur un éventuel Célibataire dorée spin off. Ellen a évoqué cette possibilité passionnante.

« J’avais un ami qui n’avait pas la chance de passer au lendemain. Honnêtement, avec tout ce qui s’est passé tout cet été – bon et mauvais – je veux vivre chaque jour comme il vient et quoi qu’on me présente », a déclaré Ellen. « Si ce n’est pas le cas, je n’y penserai pas vraiment. Et si c’est le cas, j’en discuterai et j’en parlerai alors. Mais je veux profiter de chaque minute que je vis de cette expérience. Et c’est ainsi que je réponds. C’est vraiment la vérité. Je suis authentique. Je vous dirais la vérité, mais c’est vraiment la vérité. Le célibataire d’or est diffusé le jeudi sur ABC.