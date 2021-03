Ellen DeGeneres vend le manoir de Beverly Hills pour 53,5 millions de dollars alors qu’elle recherche un profit de 8 millions de dollars

Ellen DeGeneres aurait mis son manoir de Beverly Hills sous le marteau pour 53,5 millions de dollars.

Il semble que l’animatrice de l’émission-débat, 63 ans, espère encaisser 10 millions de dollars supplémentaires sur la propriété depuis qu’elle a pris le nid d’amour avec sa femme Portia De Rossi, 48 ans, il y a deux ans.

Selon TMZ, Ellen a acheté la grande maison en Californie au chanteur de Maroon 5 Adam Levine en 2019 et elle atteint une énorme superficie de 10000 pieds carrés.

On dit qu’Ellen et Portia ont saisi Adam pour 45 millions de dollars, donc s’ils parviennent à vendre pour plus de 53,5 millions de dollars, ils réalisent plus de 8 millions de dollars de bénéfices.

Le couple aurait répertorié la propriété par l’intermédiaire de l’agent immobilier de luxe Kurt Rappaport.







L’établissement de luxe est réputé pour sa propre cuisine extérieure avec un four à pizza, un court de tennis et une piscine de style complexe.

Ailleurs, l’établissement possède son propre bar dans la salle à manger, une maison d’hôtes et son propre spa.

TMZ note qu’il ne s’agit que de l’une des multiples propriétés qu’Ellen et Portia possèdent.

Les représentants d’Ellen DeGeneres ont refusé de commenter lorsqu’ils ont été approchés par The Mirror.







Le rapport vient après qu’Ellen a récemment parlé de combien d’un « rock » Portia avait été pour elle au cours de sa récente année difficile qui a vu les accusations d’un « lieu de travail toxique » basculer la production de son émission de discussion, The Ellen DeGeneres Show.

Ellen elle-même avait été accusée d’avoir favorisé la situation, et elle s’est excusée plus tard à la suite d’une enquête interne dans un monologue à l’avant de son émission.

Le comédien et présentateur a promis de créer un lieu de travail où «tout le monde serait traité avec respect».







Réfléchissant au soutien de Portia au cours de l’année dernière, Ellen a déclaré à PEOPLE le mois dernier: «Cela m’a brisé le cœur, je n’aurais pas pu traverser tout ce que j’ai vécu sans elle.

« C’était une période horrible dans ma vie, et elle était un rocher. Elle m’a fait avancer et a essayé de m’aider à mettre les choses en perspective. »

Ellen et Portia sont dans une relation amoureuse depuis 2004 et se sont mariées en août 2008 à leur domicile de Beverly Hills, en Californie.

