L’animatrice de télévision Ellen DeGeneres a déclaré qu’elle avait été testée positive au COVID-19 mais qu’elle « se sentait bien ».

« Salut à tous, je tiens à vous faire savoir à tous que j’ai été testé positif pour Covid-19. Heureusement, je me sens bien en ce moment », a déclaré DeGeneres, 62 ans, dans un communiqué publié sur Twitter jeudi à midi.

«Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti et je suis toutes les directives appropriées du CDC», a-t-elle ajouté. «Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en sécurité et en bonne santé.

DeGeneres, qui enregistre généralement des épisodes de The Ellen Show au moins un jour à l’avance, était apparue dans son créneau habituel mercredi après-midi, lorsque ses invités en studio comprenaient la chanteuse Leslie Odom Jr.

Ellen DeGeneres accueille une émission récente. La star de la conversation de jour sera éteinte jusqu’à la fin des vacances après avoir déclaré qu’elle avait été testée positive au COVID-19

L’épisode de jeudi, s’il est diffusé comme prévu, marquerait le dernier jour de la célèbre série promotionnelle « 12 jours de cadeaux » de DeGeneres, qui attire généralement de gros sponsors et des notes élevées.

Cette année, le salon offre ses cadeaux quotidiens aux travailleurs de première ligne, aux premiers intervenants, aux travailleurs médicaux et aux familles les plus durement touchées par la pandémie.

Le diagnostic de coronavirus de l’hôte intervient juste un jour après qu’un article cinglant de Buzzfeed News a affirmé qu’elle avait du mal à attirer des sponsors et des invités de premier plan pour les spéciaux de vacances de cette année – des affirmations qui ont été vivement contestées par le camp de DeGeneres.

Un employé actuel de The Ellen Show a déclaré au point de vente que les segments de cadeaux de l’émission avaient échoué à la suite de rapports sur la culture de travail « toxique » de l’émission.

Dans l’épisode diffusé mercredi (ci-dessus), DeGeneres a accueilli la chanteuse Leslie Odom Jr

«Dans une année typique,« 12 jours de cadeaux »est énorme. Nous avons essentiellement réclamé Noël à la télévision de jour. Quand vous pensez à Noël à la télévision, vous pensez à The Ellen Show », a déclaré l’employé.

«Tout le monde veut être dans le public. Tout le monde veut les cadeaux. Et donc nous alignons tous ces sponsors fous, et les gens adorent ça. Mais cette année, nos «12 jours» sont plus condensés. Nous n’avons pas autant de sponsors.

Cependant, une source proche de l’émission a vigoureusement contesté les affirmations comme étant inexactes, affirmant à DailyMail.com que le format typique des « 12 jours de cadeaux », qui se concentre souvent sur des voyages et des vacances somptueux, a dû être radicalement changé en raison de la pandémie.

Les invités de la saison 18 de l’émission ont inclus Matthew McConaughey, Justin Bieber, Jane Fonda, Chance the Rapper, Kristen Bell et Orlando Bloom, entre autres.

Développement de l’histoire, plus à suivre.