‘Ellen DeGeneres Show’ DJ Stephen ‘tWitch’ Boss est mort à 40 ans

Stephen “tWitch” Boss, l’aimable DJ de “Ellen DeGeneres Show” et danseur devenu célèbre sur “So You Think You Can Dance”, est décédé, selon les informations du coroner du comté de Los Angeles.

Il avait 40 ans.

CNN a contacté des représentants de Boss qui nous ont dirigé vers une déclaration de sa femme, sa collègue danseuse Allison Holker Boss, partagée avec le magazine People à propos de son décès

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari, Stephen, nous a quittés”, a-t-elle déclaré. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs.”

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle ajouté. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.”

Holker Boss a conclu sa déclaration en disant “Stephen, nous t’aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”

Né à Montgomery, en Alabama, Boss a gagné son surnom d’enfant alors qu’il ne pouvait pas rester assis.

Il est diplômé de la Lee High School de Montgomery en 2000 et a ensuite étudié la danse au Southern Union State Community College et à l’Université Chapman.

Il y a six ans, il s’est entretenu avec l’auteur et ancien joueur de football Lewis Howes pour le podcast de ce dernier et a parlé de son parcours, notamment d’avoir été élevé par une mère célibataire et de la façon dont sa relation avec son père absent l’a aidé à le façonner.

“J’ai toujours été du genre ‘Ne me dis pas ce que je ne ferai pas'”, a déclaré Boss. “Je me souviens d’avoir parlé à [his father] en dehors de son travail sur le parking et en lui disant “Hé, je rejoins l’équipe de danse”. Je vais avoir besoin de spectacles et d’argent pour m’approvisionner’ et il a pris cette tangente… J’étais comme ‘Oh, ça veut dire que je suis vraiment censé faire ça alors.'”

En 2003, Boss a été demi-finaliste de “The Wade Robson Project” de MTV et a également été finaliste du concours de talents télévisés, “Star Search”.

Devenir finaliste sur “So You Think You Can Dance” en 2008 a marqué le début de son ascension vers la gloire et il reviendra plus tard pour servir de juge pour le concours de danse.

Elle DeGeneres l’a engagé comme DJ de son populaire talk-show de jour en 2014, un travail qu’il a occupé jusqu’à ce que l’émission cesse d’être diffusée cette année. DeGeneres l’a également ajouté en tant que producteur exécutif de l’émission.

Il est resté en contact avec ses fans via ses comptes de médias sociaux populaires, partageant souvent des vidéos de lui dansant avec sa femme.

Le couple était des danseurs vedettes de la saison 7 de “So You Think You Can Dance” en 2010 et s’est lié de manière romantique.

“Nous avons partagé une danse lors de la soirée de clôture de cette saison de ‘So You Think You Can Dance’ et nous sommes ensemble depuis”, a déclaré Boss à People en février.

“Il n’y a pas eu de dialogue, il n’y a pas eu de conversation ou de premier rendez-vous. Littéralement, nous avons dansé et nous nous tenions la main le lendemain”, a ajouté Holker Boss. “Et nous n’avons jamais regardé en arrière.”

Le couple est parent de trois enfants. Lundi, le dernier post Instagram de Boss l’a montré, lui et Holker Boss, dansant devant un sapin de Noël.



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566. Les ressources suivantes sont également disponibles pour soutenir les personnes en crise :