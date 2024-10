Photo : Ellen DeGeneres s’appuie sur Portia de Rossi pour reprendre confiance : Source

Ellen DeGeneres et sa femme Portia de Rossi traverseraient une période difficile dans leur mariage.

Selon un initié au courant de En contact chaque semaine« Ellen a déjà subi l’hypnose, et elle a rendu Portia accro aussi. »

« Ils vont ensemble, et cela a fait des merveilles pour leur bien-être mental et physique », a également expliqué la source.

L’initié a également expliqué : « Tomber dans un état apaisant et à moitié conscient est quelque chose qu’ils attendent avec impatience, comme faire une bonne sieste en vacances. »

« Cela leur rappelle pourquoi ils sont tombés amoureux et crée un nouveau départ en les aidant à surmonter des choses d’un passé douloureux, comme l’annulation d’Ellen », ont-ils poursuivi.

Selon un initié, cette pratique « les détend » et les aide à reprendre des forces en tant que couple.

« Ils ne se disputent presque plus et Ellen est plus heureuse qu’elle ne l’a été depuis longtemps », a également noté l’informateur.

Avant de quitter le chat, l’initié a déclaré : « Elle peut reprendre sa routine de stand-up en toute confiance et savoir qu’elle aura Portia à ses côtés. »