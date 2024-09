Ellen DeGeneres rit de l’annulation de son concert : « Allez vous faire foutre »

Ellen DeGeneres ne se laisse pas abattre par son excommunication d’Hollywood… elle critique sa situation dans un nouveau stand-up spécial et effronté.

Pourtant, Ellen a parlé franchement de ses difficultés à avoir confiance en elle avant son annulation – qui l’a vu, elle et son talk-show, qualifié de « toxique » avant sa fin de diffusion il y a 2 ans.

Elle a continué… « Je pensais que si je pouvais rendre les gens heureux, ils m’aimeraient. Et s’ils m’aiment, je me sentirais bien dans ma peau… Et tout ce que je peux dire à ce sujet, c’est que Dieu merci pour l’argent ! »