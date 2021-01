Dans un aperçu de l’épisode de mercredi de « The Ellen DeGeneres Show », DeGeneres a parlé du moment où elle a appris qu’elle avait contracté le virus.

« De toute évidence, il se passe beaucoup de choses négatives, alors je veux parler de quelque chose de positif, mon test Covid », a-t-elle plaisanté, ajoutant: « Je vais bien maintenant, je vais bien. Tout est clair. »

Elle a poursuivi: « Je me préparais à enregistrer l’émission pour laquelle vous alliez être ici, et j’étais en coiffure et en maquillage, je me poudrais le visage et mes extensions mises en place, puis mon assistant, Craig, entre et dit: « Vous avez été testé positif pour Covid. Et puis tout le monde autour de moi s’est enfui. C’est drôle, les gens ont vraiment peur. Certains ne sont pas revenus depuis. »

DeGeneres est rentrée chez elle où elle a dit qu’elle gardait ses distances avec sa femme, Portia de Rossi.