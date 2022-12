Ellen DeGeneres rend hommage au patron de Stephen ‘tWitch’ après sa mort tragique : “Nous n’y comprendrons jamais rien”

Ellen DeGeneres s’est rendue sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Stephen “tWitch” Boss après sa mort tragique.

DeGeneres a mis en ligne une vidéo aux yeux larmoyants vendredi exhortant ses abonnés à “honorer” le regretté DJ pendant la période des fêtes. “Les onze derniers jours ont été vraiment difficiles pour tout le monde”, a commencé DeGeneres.

“Tout le monde souffre et essaie de donner un sens à cela, et nous n’y comprendrons jamais”, a-t-elle poursuivi. “Les vacances sont difficiles, je pense, de toute façon, mais pour honorer tWitch, je pense que la meilleure chose que nous puissions faire est de rire, de nous étreindre, de jouer à des jeux, de danser et de chanter. C’est ainsi que nous l’honorons, c’est que nous faisons le des choses qu’il aimait faire, c’est-à-dire danser.”

Le comédien a ajouté: “Il aimait la musique, il aimait les jeux, alors nous le faisons. “Et je sais que cela semble difficile, cela semble impossible, mais c’est ainsi que nous l’honorons.”

DeGeneres a exhorté ses fans à répandre l’amour cette saison des fêtes et à “s’embrasser et se dire que nous nous aimons et faire savoir aux gens que nous sommes là pour eux et vérifier les gens.”

“Alors, joyeuses fêtes à tous”, a-t-elle dit, avant d’ajouter : “ce ne sont pas de joyeuses fêtes, mais…”

“[Boss] était une pure lumière, comme tout le monde dans les commentaires l’a dit “, a poursuivi DeGeneres.” Si vous le connaissiez, vous le saviez. Si vous ne le connaissiez pas, vous l’avez vu. Honorons-le, pensons à lui et envoyons-nous de l’amour les uns aux autres.”

Depuis la mort de “tWitch”, DeGeneres utilise les réseaux sociaux pour partager ses moments préférés avec le musicien dans “The Ellen DeGeneres Show”.

Le 15 décembre, DeGeneres a partagé une vidéo du moment où Boss est devenu le DJ de l’émission. “Chaque fois qu’il n’est pas là, c’est juste différent … c’est mon pote, c’est mon acolyte, parce que nous avons cette connexion”, a déclaré DeGeneres dans la vidéo. “Il suffit de regarder et il me fait rire. Il me fait vraiment, vraiment rire.”

Son message a continué: “Je t’aime tWitch et tu le sais beaucoup. Nous nous disons que chaque jour quand nous nous disons au revoir après le spectacle, nous disons tous les deux que je t’aime. Il dit que je t’aime beaucoup et je dis ‘Je t’aime.’ Et donc il ne sortira jamais de ma vie. Il fait toujours partie de ma vie.

Le patron a dit avec émotion à DeGeneres: “Je t’aime et j’aime aussi la famille que nous avons gagnée ici. Et quelque chose dont je me souviendrai toujours, c’est que tu m’as donné un endroit pour être moi-même.”

“tWitch” est mort d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, selon le Médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles . Il avait 40 ans.

La manière de la mort était un suicide, selon le rapport.

Boss a travaillé sur plusieurs films après avoir fait irruption dans l’industrie du divertissement en 2008 sur “Donc tu penses pouvoir danser,” mais il est devenu connu pour avoir apporté de l’énergie au talk-show d’Ellen DeGeneres pendant huit ans.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).