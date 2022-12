Ellen DeGeneres réagit à la mort de Stephen ‘tWitch’ Boss

Ellen DeGeneres a publié une déclaration concernant la mort de Stephen “tWitch” Boss, DJ de longue date et co-producteur exécutif de son ancien talk-show, disant mercredi qu’elle avait le “cœur brisé” par son décès.

“J’ai le cœur brisé. tWitch, c’était de l’amour pur et de la lumière”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Il était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il va me manquer. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses magnifiques enfants – Weslie, Maddox et Zaia.”

Allison Holker Boss, sa femme, a confirmé mercredi dans une déclaration à CNN que son mari était décédé à 40 ans.

Aucune autre information n’a été fournie concernant la cause de sa mort.

CNN a contacté le LAPD et le coroner du comté de LA pour commentaires.

Boss a commencé ses fonctions de DJ sur “The Ellen DeGeneres Show” en 2014, avant de devenir co-producteur exécutif et hôte invité occasionnel.

Au milieu des tribulations pendant la diffusion de l’émission, découlant d’allégations contre DeGeneres de la part de certains employés concernant un environnement de travail toxique, Boss a publiquement soutenu son ami DeGeneres.

“Nous ne pouvons pas trop en parler légalement, mais je dirai ceci, il y a eu de l’amour”, a déclaré Boss à Us Weekly. “De toute évidence, il y a des choses à régler, mais de mon point de vue et d’innombrables autres, il y a eu de l’amour. Je vais en rester là jusqu’à ce qu’il y ait un moment où nous pourrons en parler plus publiquement. Il y a eu de l’amour et il y aura toujours de l’amour .”

Alors que le spectacle se préparait pour sa finale plus tôt cette année, Boss a regardé son séjour là-bas avec tendresse, disant à Entertainment Tonight que faire ses adieux était un défi.

“Les choses ont un début et elles ont une fin, donc je le sais, mais je pense que plus ça se rapproche de la fin, naturellement, comme nous le faisons, vous commencez à le manquer et vous commencez à vous imprégner de tous les petits moments où vous vous dites : “Eh bien, peut-être que je ne suis pas encore tout à fait prêt à dire au revoir””, a-t-il déclaré. “Mais en même temps, c’est l’ordre naturel des choses et aussi je l’ai déjà dit, je suis juste excité que mon amie commence son nouveau chapitre du reste de son voyage, tu sais?”

Dans une déclaration annonçant son décès, Allison Holker Boss s’est souvenue de son épouse comme de quelqu’un qui “illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait”.

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle ajouté. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants.”